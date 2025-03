A horas de Argentina-Brasil quedan entradas de varios sectores: a qué precios y cómo comprarlas

Tras llevarse tres puntos de oro en su visita a Uruguay gracias a un golazo de Thiago Almada, la Selección argentina se prepara para una nueva edición del clásico de las américas frente a la Selección de Brasil este martes a las 21:00 en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas.

Este partido será más que crucial para ambos combinado, ya que además de ser un clásico, también se juegan otras cosas. A la Verdeamarelha le permitiría afianzarse en la parte alta de la tabla y tomar revancha de la histórica derrota en el Maracaná (la primera de la Scratch por Eliminatorias en casa), mientras que la Albiceleste abrazaría la clasificación a la Copa del Mundo con cuatro fechas de anticipación.

Los lugares que quedan disponibles para el partido Argentina vs. Brasil (Foto: Deportick)

A un día de que se lleve a cabo el encuentro, aún quedan disponibles entradas para presenciar el partido en vivo desde el Monumental. A diferencia de en otras ocasiones, esta vez no se agotaron los boletos de inmediato y si ingresas a la página de Deportick, el panel muestra que hay tickets en seis tribunas del estadio de River: San Martín, Belgrano, Sívori y Centenario alta, y en la Sívori y Centenario media.

Las localidades más económicas son la Sívori y Centenario alta (ubicadas detrás de los arcos), con un precio total de 165.900 pesos argentinos (158.000 más 7.900 en cargos). Por otro lado, las tribunas San Martín y Belgrano alta tienen un costo total de 336.000 ARS (320.000 + 16.000 en cargos), al igual que la Sívori y Centenario media.

La duda de Scaloni para el partido frente a Brasil

De Paul vuelve a ser titular en la Selección. (Foto: archivo)

El DT contará con el regreso de Rodrigo De Paul, quien no fue titular ante Uruguay por no estar al 100% físicamente. Sin embargo, tras jugar el amistoso ante la Sub 20 en el Tomás Adolfo Ducó, está listo para volver al once inicial. Esto plantea una interrogante: ¿Quién sale del equipo?

Los apuntados son Leandro Paredes y Giuliano Simeone. Ambos fueron titulares en Montevideo, pero con el regreso de De Paul, Scaloni deberá modificar el esquema. Si elige mantener un 4-4-2, Paredes seguiría en el equipo; si decide un 4-3-3, Simeone podría mantenerse en cancha.