Sergio Ramos ya es de Monterrey y enfrentará a River: el “chicanero” número que usará

Además del regreso de Neymar al Santos, otro de los grandes movimientos del mercado de pases en América fue la llegada de Sergio Ramos a los Rayados de Monterrey, de México. El equipo, dirigido por Martín Demichelis, exentrenador de River, cerró la incorporación del defensor, campeón del mundo con España en 2010 y ganador de cuatro Champions League con el Real Madrid, club en el que es una verdadera leyenda.

Ramos firmó un contrato por un año con el equipo mexicano y participará en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, entre junio y julio. Allí se medirá al Inter de Milán, Urawa Red Diamonds y River. Frente al equipo argentino se enfrentará el 21 de junio, en la segunda jornada de la fase de grupos, a las 23:00 horas en Los Ángeles.

Sergio Ramos firmó su contrato con el Monterrey

De este modo, el defensor central tendrá su primera experiencia en el continente americano tras haber jugado en el Sevilla, Real Madrid y PSG. Sin embargo, al momento de elegir el número de su camiseta, Ramos optó por un dorsal distinto al que usó a lo largo de casi toda su carrera: el 93. Y aunque no eligió el histórico 4, el número que lo acompaña en su trayectoria, su elección tiene una explicación particular y una carga simbólica detrás.

El dorsal 93 hace referencia a uno de los goles más importantes de su carrera y de la historia del Real Madrid. Ese minuto marcó el gol del empate 1-1 en la final de la Champions League de 2014, donde el Real venció 4-1 al Atlético de Madrid de Diego Simeone en Lisboa. Con ese gol de Ramos, el partido se fue a tiempo extra, y el club merengue terminó aplastando a su clásico rival para conquistar su décima Orejonas.

Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro Club: nuestro minuto 93.

Un homenaje a todo el madridismo, el recuerdo de un momento que cambió nuestra historia.

Siempre agradecidos, @SergioRamos. Mucha suerte y éxitos. pic.twitter.com/h258C0N9U6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2025

El Real Madrid, al anunciar la noticia a sus seguidores a través de redes sociales, expresó: "Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro club: nuestro minuto 93. Un homenaje al madridismo, el recuerdo de un momento que cambió nuestra historia. Siempre agradecidos. Mucha suerte y éxito".

El mensaje de Sergio Ramos a los hinchas del Monterrey

Por su parte, el español dio sus primeras palabras como futbolista del conjunto mexicano: "Creo que 'Rayados' me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando, que no me había ofrecido nadie. Un equilibrio en el mercado, un equilibrio como país, como ciudad Monterrey, como 'Rayados', como afición. Todos me han hablado también fenomenal de la gran afición que tenemos".

"El resultado es importante, pero no es lo más importante. Al final, yo creo que una de las cosas más importantes es sentirte bien contigo mismo y dar el 100%. Días malos los puede tener cualquiera, pero yo creo que la actitud no es algo que se negocia. Uno puede ir a casa tranquilo, con la conciencia, cuando lo da todo. Yo me considero ese tipo de futbolista, uno se tiene que ir vacío a casa, intentando ayudar lo máximo posible a sus compañeros e intentando dar siempre tu máximo nivel", sentenció.