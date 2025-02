Sebastián Sosa recordó la eliminación de Uruguay en Qatar 2022 y apuntó contra Argentina: "Les dieron penales muy..."

A casi un año de haber sido imputado como partícipe secundario en una causa por abuso sexual, fechada en marzo de 2024 cuando aún era jugador de Vélez, Sebastián Sosa pudo volver a Uruguay este 2025 para defender los tres palos de Juventud de Las Piedras. Con el proceso legal aún abierto, deberá regresar a Argentina cuando la Justicia lo determine. Hasta entonces, podrá seguir jugando en su país de origen.

A dos días para debutar con su nuevo club, que jugará este domingo contra Danubio, le concedió este viernes una entrevista a la radio local Sport 890. Durante la misma, recordó el Mundial de Qatar 2022, en el que fue uno de los tres arqueros de la Selección uruguaya junto a Fernando Muslera y Sergio Rochet. El combinado charrúa, dirigido en ese entonces por Diego Alonso, quedó inesperadamente eliminada en fase de grupos.

Uruguay quedó eliminado en primera fase de Qatar 2022. (Foto: EFE)

En ese sentido, el ex Boca, Independiente y Maipú dio su punto de vista de por qué no pudieron avanzar a los playoffs y le tiró un inesperado palito a la Scaloneta: "A Uruguay le faltó suerte, esos penales que no nos dieron en el último partido que yo siento que a Argentina sí se los hubieran dado porque les dieron penales mucho menores", apuntó, haciendo referencia a la polémica por los supuestos arbitrajes "favorables" para la Albiceleste.

A su vez, se lamentó de que la Celeste no pudiera seguir en carrera en instancias eliminatorias: "Una lástima haberse quedado ahí, tan temprano. Había equipo para seguir adelante. De haber pasado y estar en los mano a mano, éramos un rival muy fuerte que nadie hubiese querido enfrentar", sentenció Sosa al respecto.

En Qatar 2022, Uruguay integró el Grupo H, en el que igualó 0-0 ante Corea del Sur en el debut, fue vencido con mucha autoridad por 2-0 contra Portugal en el segundo encuentro, y cerró con un triunfo por el mismo marcador sobre Ghana. Con 4 unidades, quedó 3° por debajo del conjunto asiático, que clasificó con los mismos puntos y la misma diferencia de gol, habiendo marcado el doble de tantos. En caso de haber avanzado a octavos, se habría cruzado con Brasil, que aplastó 4-1 a la Selección coreana.