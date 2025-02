La tajante revelación del DT de la Sub 20 de Uruguay sobre su relación con Marcelo Bielsa: “El diálogo con él fue…”

La figura de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay sigue generando divisiones. Esta vez, el que alzó la voz fue Fabián Coito, DT del combinado Sub 20, quien expresó su decepción por la falta de contacto con el Loco y su cuerpo técnico.

En diálogo con Sport 8.90 AM, Coito contó: “Nunca compartí con él. Solo me crucé una vez después de L’Alcudia, me saludó por el título en 2024 y después nunca más. Lo mismo con sus colaboradores”.

Además, lamentó que no haya existido un intercambio entre ambos cuerpos técnicos: “Bielsa es un entrenador de mucha trayectoria para darnos el lujo de no aprovecharlo. Como técnico, me ilusionaba poder contactarme con él, nutrirme y tener un intercambio, pero el diálogo fue casi nulo”.

#AHORA | "Bielsa es un entrenador de mucha trayectoria para no tenerlo cerca, me hubiese gustado tener intercambio como con Tabarez" Fabián Coito en #UdQueOpinahttps://t.co/a5UyuCxFy5



uD83DuDD34 MÍRANOS EN VIVO https://t.co/enLTsmx1T0 pic.twitter.com/4sxL27Ffj6 — Sport 890 (@Sport890) February 25, 2025

Un Sudamericano para el olvido

Más allá de la polémica con Bielsa, la Sub 20 de Uruguay tuvo un Sudamericano con altibajos en Venezuela. Arrancó con un arrasador 6-0 ante Paraguay y victorias sobre Chile (2-1) y Perú (2-0), pero en el hexagonal final se desmoronó. Cayó ante Brasil (1-0) y Argentina (4-3), igualó con Chile (1-1) y cerró con derrotas ante Paraguay y Colombia, quedando fuera del Mundial Sub 20 de 2025, donde iba a participar como defensor del título conseguido en Argentina durante 2023.

El mal rendimiento en la fase decisiva sumado a las críticas de Coito hacia Bielsa avivan el debate sobre la gestión del DT argentino y su relación con las selecciones juveniles uruguayas.