El crudo pedido de Bielsa a un jugador de Uruguay que le cambió la carrera: “Me dijo que quería que saliera de…”

Cristian Olivera, futbolista del Gremio de Porto Alegre, es una de las grandes promesas de la Selección de Uruguay. Con solo 23 años, el extremo izquierdo, formado en Rentistas, ha pasado por diversos clubes, como Boston River, Peñarol, Almería y Los Ángeles FC. Tras su paso por la MLS, a principios de este mes llegó al conjunto brasileño por petición expresa de Gustavo Quinteros.

El salto que dio fue significativo, ya que la competitividad de la liga estadounidense no es comparable a la de Brasil. En Sudamérica, el nivel es más alto y competitivo, aunque la comodidad suele ser mayor en el norte del continente. Al llegar a Porto Alegre, el jugador de 23 años fue contundente en su primera conferencia de prensa al abordar este tema.

Olivera reveló el crudo pedido de Bielsa mientras estaba en la MLS

"Del fútbol de Estados Unidos es muy difícil aprender cosas porque se juega cada una semana. Los entrenamientos son cortos y acá son mucho más largos. Un equipo, para tener grandes posibilidades de ganar un torneo, tiene que trabajar mucho. Eso en Estados Unidos no pasaba", contó.

Ahora, en las últimas horas, Olivera hizo una fuerte confesión, que puede molestar a Marcelo Bielsa, el técnico de la Selección de Uruguay: "Bielsa, en su momento, en el Sub 23, me había dicho que quería que salga de Los Ángeles, porque no era una buena liga para mí. Hablando mal, así, me dijo que achancha a los jugadores. Yo lo sentí así también, que me estaba faltando ritmo. Me di cuenta de que era la liga. Y ahora, con la liga brasileña, que se juega cada tres días, es hermoso", sentenció en diálogo con Punto Penal, un programa de su país.

Bielsa ya piensa en los convocados para la doble fecha de Eliminatorias. (Foto: archivo)

Estas declaraciones dejaron en evidencia que el futuro de Kike no estará en la MLS. Además, es de suponer que el Loco, si lo convoca para la fecha FIFA de marzo, en el que se enfrentarán ante Argentina en Montevideo y visitarán a Bolivia en La Paz, le puede reprochar esta declaración.

El caso similar entre Néstor Lorenzo y James Rodríguez

Hace unos meses, el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien dirige a la Selección de Colombia, reveló que le pidió a James Rodríguez, figura de la Copa América 2024 y actual jugador del León de México, que abandonara Qatar para prepararse mejor y estar en óptimas condiciones para jugar con el combinado nacional.