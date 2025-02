La fuerte confesión de un jugador del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez: "Fue difícil al principio"

El Atlético de Madrid de Diego Simeone es uno de los mejores equipos de Europa. En La Liga ocupa la tercera posición con 50 puntos, a solo uno del Barcelona y del Real Madrid. En la Copa del Rey, está en semifinales, donde se enfrentará al conjunto culé. Además, en la Champions League, logró clasificar directamente a los octavos de final, instancia en la que se medirá contra el Real Madrid, último campeón y el máximo ganador del torneo con 14 Champions.

No obstante, este gran presente futbolístico no se debe únicamente al entrenador, sino también a los jugadores, algunos de los cuales destacan especialmente. Uno de ellos es Julián Álvarez. La Araña, delantero de la Selección argentina, es una de las figuras del Atlético y uno de los goleadores del equipo. Desde su llegada al club en mitad de 2024, el delantero ha demostrado toda su calidad y por qué es considerado uno de los mejores atacantes del mundo.

Este gran nivel es fundamental para que el Atlético de Madrid continúe peleando en todos los frentes, aunque no todos están contentos con el éxito de Julián. Alexander Sørloth, otro delantero del equipo, llegó en el mismo mercado de fichajes que Álvarez, pero a diferencia del argentino, que comparte la delantera con Antoine Griezmann, el noruego ha tenido que conformarse con un rol de suplente, lo que ha influido negativamente en su adaptación al conjunto colchonero: “Fue difícil al principio. La temporada pasada estaba acostumbrado a jugar los 90 minutos en cada partido. Esta temporada soy más suplente, así que me costó adaptarme. Pero ahora me siento muy bien“, mencionó el ex Villarreal y Real Sociedad en una entrevista con el sitio web de la FIFA.

Sorloth reveló que no fue nada fácil competir por un lugar con Julián Álvarez. (Foto: archivo)

De todas formas, destacó que ser suplente no es nada fácil y a diferencia de su estadía en sus exequipos, el ariete reconoció que debe hacer otra labor: “Creo que una de las cosas más difíciles en el fútbol es ser un buen suplente. Al comienzo de mi carrera no se me daba nada bien. Estaba enfadado porque no era titular. Los sentimientos se me agolpaban en el banquillo, pensando en cómo debería estar jugando. Ahora estoy centrado al máximo. Juego en un equipo que está compitiendo por trofeos, así que tengo que tener la mente despejada. Siento que soy peligroso cada vez que salgo al campo”, sentenció.

Por otra parte, Sorloth habló sobre el Cholo Simeone y lo llenó de elogios: “Creo que si has entrenado a un club durante mucho tiempo, puedes perder esa sed de obtener resultados. Pero no es su caso. Y realmente es algo que se traslada también al equipo. Lo hemos visto muchísimas veces esta temporada. Nos hemos quedado con diez. Hemos ido perdiendo a falta de diez minutos para el final. Y aún así, tenemos confianza en nosotros mismos. Eso viene de Diego, porque él siempre cree en nosotros y tiene esa pasión por el fútbol”, expresó.