El desafiante pronóstico de Pipo Gorosito para el cruce de Libertadores con Boca: “Estamos en…”

El Boca de Fernando Gago tiene esta noche en Perú, a las 21.30, el primer desafío en pos del gran objetivo que es ingresar a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores. Por la Fase 1 del Repechaje y con varias bajas (se confirmó la lesión de Ayrton Costa en las últimas horas) visitará a Alianza Lima, cuyo director técnico es un viejo conocido asociado con River: Néstor “Pipo” Gorosito.

Pipo, fiel a su estilo, declaró sin casete en la previa del partido de ida de esta noche y aseguró que Boca no era el candidato para llevarse la victoria. “Boca no es favorito. Estamos en igualdad de condiciones y con jugadores muy desequilibrantes para tener ansias de jugar bien y ganar”, opinó en el programa de ESPN F90.

Alianza Lima llega al duelo ante el Xeneize después de vencer 4-2 en el global a Nacional de Paraguay en la Fase 1 del Repechaje de la Copa. Gorosito también palpitó el partido de vuelta y le quitó dramatismo al estadio de Boca: “Dentro de la cancha somos once contra once. Ningún jugador murió en La Bombonera, la gente no entra a la cancha. Está el nerviosismo lindo pero se te va una vez iniciado el partido. Veremos si nos da el cuero para llevarnos la serie”, declaró.

Sobre las mayores amenazas del equipo rival, el técnico llamó la atención por destacar tres futbolistas xeneizes que, a su criterio, pueden dañar a su Alianza Lima: “Tienen individualidades muy buenas. Brian Aguirre desequilibra muy bien y tanto (Marcelo) Saracchi como (Juan) Barinaga son importantes para los centros. Vamos a buscar pasar rápido al ataque e intentar imponer nuestro juego”.

Gorosito vs. Boca

El de esta noche será el 22º enfrentamiento de Gorosito ante Boca. En total, Pipo logró cuatro victorias, siete empates y diez derrotas, aunque ganó tres de los últimos cinco encuentros. Su triunfo más destacado, sin duda, fue la final de la Copa de la Superliga 2019 que Tigre le ganó 2-0 al equipo que entonces dirigía Gustavo Alfaro. ¿Cosechará hoy otra alegría?