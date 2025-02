Atento, Racing: el argentino que perdió un diente y fue suspendido por un mes en el Brasileirão

La Supercopa de Brasil que se jugó hace dos semanas y en la que Flamengo venció 3-1 a Botafogo se convirtió en noticia por la fortísima pelea que se vivió en el campo de juego. Un pleito cuyas respectivas sanciones se conocieron en las últimas horas, involucran a un argentino, Alexander Barboza, y son de vital importancia para Racing, que enfrentará a Botafogo el próximo jueves por la ida de la Recopa Sudamericana.

Dentro de la cancha, lo que comenzó como una discusión entre Barboza, zaguero argentino del flamante campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores, y sus rivales Bruno y Gerson, escaló y mucho. Al conflicto se sumaron Cleiton (Botafogo) y Agustín Rossi (Flamengo), del otro lado, antes de que ambos planteles terminaran casi con todos sus miembros a las trompadas.

Mirá el video

En medio de todo el tumulto, Barboza, que tuvo un fuerte duelo con Bruno Henrique, perdió un diente. El árbitro Mota Correa consideró que el argentino había iniciado el pleito y por eso lo expulsó a él y a dos jugadores del Flamengo también implicados. Algo que no agradó para nada a Barboza, que se retiró a los vestuarios con la camiseta ensangrentada e intentando mostrarle a los presentes que había sido la víctima.

Finalmente, luego de varios días desde la pelea, el Tribunal Deportivo de Fútbol de Río de Janeiro dio su veredicto. Alexander Barboza fue suspendido por 30 días del torneo brasileño, aunque el castigo es provisorio e incluso podría extenderse si se prueba que el ataque derivó en lesiones corporales “graves y certificadas mediante informe médico”. La determinación final se dará a conocer el miércoles 19 de febrero mediante un juicio.

Barboza fue sancionado por el Tribunal Deportivo de Fútbol de Río de Janeiro. (Foto: X).

Luego de la batalla en el Maracaná, Barboza se había expresado en redes y había cuestionado la actitud de los futbolistas del Flamengo: “¿Tirar la piedra y esconder la mano? Nunca. Todo el mundo sabe lo que hace, los motivos y las consecuencias. Defender el escudo que represento de cualquier manera es lo que me ha ayudado en mi carrera profesional a ser quien soy y lograr las cosas que he logrado, y quien le falte al respeto no merece mi respeto de ninguna manera”.