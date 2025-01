Luis Suárez habló sobre la llegada de Javier Mascherano al Inter de Miami: "Hay que entender que..."

El delantero uruguayo Luis Suárez se refirió a lo que representa para él la llegada del entrenador argentino Javier Mascherano al Inter Miami y destacó que "no hay que verlo solo como cuando era nuestro compañero". Además, resaltó el respeto que el plantel del equipo de camiseta rosa tiene por el nuevo director técnico y su cuerpo técnico.

La incorporación del Jefecito a las Garzas sorprendió a muchos. El entrenador de 40 años estaba vinculado a la Selección argentina sub 23, pero decidió dejar esa función para asumir el cargo en el club de Florida, donde iniciará su primera experiencia como técnico en un equipo de primera división, además de debutar en el fútbol de clubes.

Luis Suárez elogió a Mascherano. (Foto: Archivo)

En plena pretemporada de cara al 2025, el experimentado delantero uruguayo reconoció que "es raro tenerlo como entrenador", ya que compartió cancha con el exmediocampista en el Barcelona durante cuatro temporadas. Sin embargo, dejó en claro que su respeto por Mascherano como técnico no se ve afectado por esta relación previa.

Además de haber coincidido con el delantero charrúa, el ex jugador de la Albiceleste deberá imponerse en un vestuario en el que también se encuentran otros excompañeros del Barcelona, como el astro argentino Lionel Messi, el defensor Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets.

En el Barcelona, donde compartió tantos años con los mencionados jugadores, Mascherano vivió su etapa más exitosa como futbolista. Fue campeón de cinco Ligas españolas, cinco Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Como entrenador, el Jefecito tuvo pasos por las selecciones sub 20 y sub 23, logrando el Torneo de la Alcudia sub 20 y alcanzando el subcampeonato en el Preolímpico Sudamericano, lo que le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue eliminado en cuartos de final.

Mascherano comenzó la pretemporada en el Inter Miami. (Foto: Archivo)

Fuente: NA