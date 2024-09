La sincera frase de Bielsa tras el 0-0 de Uruguay como local: "No fue..."

La Selección de Uruguay repartió puntos ante su par de Paraguay al igualar sin goles a lo largo de los 90 minutos del partido que tuvo lugar en el estadio Centenario. De esta manera, la Celeste perdió la oportunidad de acercarse a Argentina, quien ahora le saca cuatro puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Tras el partido, que fue emotivo por tratarse del último de Luis Suárez como jugador del seleccionado uruguayo, Marcelo Bielsa se sentó ante los micrófonos en conferencia de prensa. Allí el director técnico le dedicó unas palabras al Pistolero y, además, analizó la actuación del equipo dentro del campo.

El DT habló tras el empate sin goles.

Para comenzar, el director técnico de la Selección de Uruguay fue consultado sobre el máximo goleador en la historia de la Celeste: “Es una decisión personal, no puedo hacer una valoración de la misma, pero sí un reconocimiento a un crack que va a quedar impreso en la historia del fútbol”.

Posteriormente, a la hora de meterse de lleno en lo que fue el pálido 0-0 ante Paraguay, Bielsa no anduvo con rodeos y reconoció que su equipo no mostró la versión esperada: “La actuación no fue lucida, el trámite tampoco lo fue. Me parece que el empate en líneas generales es justo”.

“Considerando el tiempo que yo llevo debería estar en condiciones de encontrar sustituciones a las ausencias que se produzcan. No fue una actuación lúcida”, sentenció el Loco con respecto a los futbolistas que fueron sancionados tras su participación en la semifinal de la Copa América.