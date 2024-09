Arturo Vidal liquidó a Gareca en vivo mientras Chile perdía ante Argentina: “¡Este huevón no…!”

Uno de los ausentes importantes en la Selección de Chile que anoche perdió con Argentina fue Arturo Vidal. El volante no estuvo en la convocatoria por una lesión muscular en la pantorrilla izquierda y en los últimos días comenzó nuevamente a entrenarse en Colo Colo, que será rival de River en la Copa Libertadores.

Mirá el video

El histórico capitán de la Roja siguió el partido con mucha atención a través de su canal de la plataforma Kick y apuntó contra Ricardo Gareca por los cambios pero sobre todo por no darle más minutos a Carlos Palacios, acusándolo de no ver los partidos de la Copa: “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”.

Luego, cuando ya estaba en el campo, pidió que lo buscarán más debido al gran presente que atraviesa el jugador que estuvo en el radar de Boca: “¡Dénsela a Carlitos, po! Es el único que puede manejar la pelota”. También, durante el transmisión, el Rey criticó el arbitraje de Jesús Valenzuela por sacarle solamente amarillas a los futbolistas chilenos.

"¿Qué estás cobrando? Sólo le saca tarjetas a Chile. ¡Pero córrete po si estamos jugando!. Va a empezar a sacar amarillas como loco. A este huevón lo conozco. Dávila no pegues patadas te la estoy cantando de hace rato", agregó sobre el venezolano.

Por último, lanzó una picante frase ya que a su entender las finales perdidas con Chile fortalecieron a la Selección argentina: “Lo peor es que nos vemos mal con estos huevones que les ganamos dos copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros…”.