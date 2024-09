El picante antecedente de Gallardo y Milito por Copa Libertadores: "¿Quién carajo sos?"

Ni bien Atlético Mineiro avanzó de fase ante Fluminense y se conoció que enfrentaría a River en semifinales de la Copa Libertadores, el entrenador del equipo minero, Gabriel Milito, no dudó en elogiar a su colega, Marcelo Gallardo, a quien ha enfrentado en otras oportunidades.

"River tiene a un grandísimo entrenador que volvió, que tiene una historia detrás impresionante, que tiene una mentalidad ganadora y muy competitiva. Le transmite eso a sus jugadores, ellos creen en él y lo siguen", expresó. Además, agregó: "Gallardo tiene algo especial con la Copa Libertadores".

El cruce entre Gallardo y Milito en pleno partido

Sin embargo, ambos entrenadores ya tienen historial de enfrentamientos por el certamen internacional y no siempre fueron amistosos y elogiosos entre sí. Ambos protagonizaron un antecedente tenso, en el marco de la Libertadores edición 2021, en la Gallardo dirigía al Millonario y Milito a Argentinos Juniors.

En el encuentro de ida de los octavos de final de esa edición, que se jugó en el Monumental, ambos equipos igualaron 1 a 1. En el minuto 65 de la segunda etapa, el defensor Fabrizio Angileri cometió una infracción contra Jonathan Sandoval por la cual Milito reclamó amarilla. Gallardo reaccionó de inmediato y se desató un picante cruce entre ambos.

El diálogo posterior entre los entrenadores

Al disputarse sin público con las restricciones de la pandemia, el diálogo se escuchó perfectamente. "¿Qué decis, Gaby? Si fue a la pelota, hermano. Estás al lado", le expresó el Muñeco. Milito lo ignoró y el DT de River arremetió: "Pará un poco, Gaby. No te quiero escuchar más. Te escuché toda la noche". Fue allí que el exdefensor se enojó y le contestó: "¿Quién carajo sos vos para decirme eso? Si te vivís quejando también. Lo único que falta es que me digas lo que tengo que decir y que tenga que pedirte permiso a vos".

La situación no pasó a mayores y cuando finalizó el encuentro Gallardo fue a saludar a su colega, iniciando un diálogo que pretendió ser aclarativo. "¿Sabés cuál es el problema? Yo me equivoqué, pero..." comenzó diciendo Gallardo pero su frase no pudo ser oída completamente. "Vos también pediste", respondió Milito, a lo que el Muñeco respondió: "Yo no pedí ninguna amarilla".

"Vos no me podés mandar a callar", le recriminó el ex Barcelona. Luego agregó: "Me decías no te aguanto más". El excapitán de River se excusó: "No te aguantaba más pidiendo amarilla". El diálogo terminó de forma amena y luego el DT de Argentinos aclararía todo en conferencia: "No pasa nada, lo conozco desde hace un tiempo… Nos quedamos hablando un poco de lo que nos pareció en ese momento el partido, queda ahí y nada más".

La vuelta en La Paternal fue 2-0 para el Millonario con dos goles de Brian Romero, que frustraron el sueño del Bicho.