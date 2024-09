Bielsa dijo que Uruguay no está al nivel de Argentina y explicó el motivo: “Scaloni hace que los jugadores…”

En la previa de lo que serán los enfrentamientos contra Perú y Ecuador, en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugarán en octubre, Marcelo Bielsa, sorprendió a todos al comentar las razones por las cuales, a su parecer, Argentina está un peldaño por encima de la Selección de Uruguay y Lionel Scaloni, un nivel por encima de él.

La reflexión de Bielsa

"No estamos al nivel de Argentina, la veo jugar y hay cosas que nosotros, estando en condiciones de hacer, no podemos hacer. Usted, a un entrenador júzguelo y descalifíquelo si está en condiciones de hacer cosas y no las hace. Cuando a un técnico le das las posibilidades de hacer distintas cosas y no las hace, la culpa es del entrenador", dijo el Loco.

Luego, en la misma línea, explicó por qué cree que Scaloni está un escalón por encima suyo: "El entrenador de Argentina hace que los jugadores hagan las cosas que pueden hacer y yo no consigo eso de mis jugadores, eso me define como entrenador. Yo pensé que había un plus de rendimiento que íbamos a hacer y no lo hicimos".

Para Bielsa, todos los ciclos de los equipos "tienen altos y bajos" y recordó que haber obtenido dos puntos en la pasada fecha ante Paraguay y Venezuela "es muy poco, pero también mucho".

"Yo no le voy a decir que estábamos tristes después de empatar con Venezuela y Paraguay. Hay una cosa que vos cuando entras a un vestuario te das cuenta si hay tristeza por lo obtenido o hay alegría. Alegría no había, pero tampoco había tristeza y más o menos sentíamos todos algo parecido", concluyó. Uruguay enfrentará a Perú como visitante el próximo 11 de octubre en Lima y luego recibirá a su similar de Ecuador en el Estadio Centenario el 15 de ese mismo mes.