El calificativo de la prensa chilena que disgustó a Gareca tras la histórica derrota con Bolivia: “No tiene nada que ver”

La Selección de Chile sufrió una dolorosa derrota ante su par de Bolivia, equipo que acumulaba 31 años y 66 partidos sin ganar en condición de visitante en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes por la tarde, lo lograron al imponerse 2-1 ante la Roja.

Tras el partido, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa y protagonizó un particular momento a la hora de recibir una de las preguntas. El Tigre, cuyo equipo suma cuatro partidos sin sumar de a tres (tres derrotas y un empate), mostró todo su disgusto cuando definieron la actuación de su equipo como vergonzosa.

La respuesta de Gareca en conferencia de prensa

Para comenzar, el DT de la Selección de Chile expresó: "Son definiciones que creo que habría que dejarlas de lado. Vergüenza, lo que usted dijo en su introducción, me parece que no tiene nada que ver. No está relacionado con eso, simplemente perdimos un partido. Está el dolor de perder, creo que de ninguna manera merecimos perder".

"En el desarrollo del juego Chile hizo todo para ganar el partido. Nos vamos con una derrota que duele, por su puesto, pero esto lejos está de ser una vergüenza. Lejos está de cualquier calificativo que uno pueda interpretar que tiene que ver más con el dolor de la derrota que con lo acontecido en el campo de juego", sumó Gareca.

Para finalizar, el argentino sentenció: "Eso en definitiva es lo que analizó puntualmente, Chile hizo todo para ganar, tuvo la iniciativa y lamentablemente no lo pudo hacer. Hasta ahí el desarrollo del juego, después todo lo demás que tenga que ver, creo que seguimos con las chances intactas. Cada vez está más comprimido el calendario, eso te obliga a ir ganando los compromisos que vos tenés. Cuanto menos resultados tengamos, más ajustados va a estar el calendario, ¿no?".