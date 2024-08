Un histórico DT uruguayo liquidó a Marcelo Bielsa : "Ha cometido tres grandes errores en..."

Marcelo Bielsa, en cada lugar que pisa, suele dividir las aguas entre aquellos que lo acompañan y los que, en el otro extremo, no comparten su trabajo bajo ningún punto de vista. En este lado de la brecha se encuentra Sergio Markarian, histórico entrenador uruguayo, quien no dudó en liquidar el trabajo del Loco al frente de la Selección de Uruguay.

Para comenzar, en su diálogo con radio Santiago, el hombre de 79 años expresó: "Marcelo Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad... Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay".

El DT no dudó en apuntar contra Marcelo Bielsa.

A la hora de comenzar a enumerar, Markarian manifestó: "El primero fue competir en un torneo, que creo se jugó en Chile (Panamericanos Santiago 2023), al que no asistió él y llevó una selección muy pobre. El segundo error Bielsa lo comete en el Preolímpico, campeonato que era fundamental para Uruguay y así defender los 100 años tras ser campeón en los Juegos Olímpicos de 1924 y era fundamental hacer un buen trabajo".

"Bielsa hizo una selección en la que había nueve delanteros, tres mediocampistas y cinco defensores, más los arqueros. Un plantel mal integrado, un equipo mal hecho, dejando de lado jugadores importantes y armando equipos caprichosos que no lograron clasificar a la segunda etapa de un torneo que era fácil de ganar. Porque los que clasificaron no eran más que Uruguay", añadió el ex DT.

Para finalizar, Markarian sentenció: "El tercer gran error de Bielsa fue el partido contra Colombia (en semifinales) en la Copa América, al que lleva a un equipo cansado para enfrentar a uno que estaba más fresco. Porque Uruguay juega el tercer partido de su serie, habiendo ganado los seis puntos y lo juega con todos sus titulares contra un rival que estaba diezmando (Estados Unidos)".