El DT de Los Pumas 7s, lapidario con la organización de París 2024: "Vi mucha hostilidad"

Los Juegos Olímpicos continúan desarrollándose en París con una intensa agenda para las diversas disciplinas y los representantes argentinos. Uno de los primeros deportes en finalizar fue el rugby seven, en donde el combinado nacional obtuvo el séptimo puesto. Más allá del resultado deportivo, en las últimas horas se dieron a conocer los problemas que tuvo que soportar el plantel albiceleste en el Viejo Continente.

A casi una semana del cierre de la competencia, el head coach de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, criticó duramente a la organización de los JJOO al denunciar las condiciones en las que se encontraba la delegación nacional dentro de la Villa Olímpica.

El entrenador del seleccionado argentino fue muy crítico con respecto a los tiempos de espera a la hora de las comidas, las condiciones deplorables de las habitaciones y el maltrato recibido a lo largo de su estadía en suelo francés: "Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos, la verdad que no me quedo con nada de París" comenzó diciendo en una entrevista con DeporTV.

Santiago Gómez Cora fue muy crítico con la organización de los Juegos Olímpicos. (Archivo)

Luego, Gomez Cora acotó: "No había buena comida y había muchas colas para comer. La verdad que no fue buena la organización. No fueron buenos los traslados, tampoco. Se hicieron filas largas para comer y no había proteínas". Al respecto de las opciones gastronómicas, agregó: "Está de moda esto de que no haya proteínas y que la comida sea vegana o vegetal. Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento. Obviamente por eso no entran muchas figuras a la Villa Olímpica".

Mirá el video





Finalmente, el entrenador de Los Pumas 7s comentó los inconvenientes que tuvieron sus dirigidos con el calor: "Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no podés dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que enfriaban menos que nada. El edificio argentino no tuvo agua todo un día".

El entrenador de Los Pumas 7s denunció las condiciones en las que estuvo el plantel durante los JJOO. (Instagram)

Por último, Gómez Cora denunció una situación que vivieron Las Leonas, dando un ejemplo más: "Las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor. La verdad que sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tengan esos estándares. La verdad es que vi mucha hostilidad. No podés venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar de golpe a dormir en una cama de cartón", cerró, lapidario.