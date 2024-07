Sin Mbappé, con Henry y otro experimentado: ¿qué Francia le espera a Argentina?

Tal vez empezó en el Mundial de Qatar 2022. Tal vez, antes, cuando Kylian Mbappé dijo que la Eurocopa era “más difícil” que la Copa del Mundo. O con los cantos de los jugadores argentinos luego de la obtención de la última Copa América. Difícil saberlo, pero lo cierto es que la rivalidad entre Argentina y Francia escaló al punto de ser considerada un clásico moderno, y un nuevo capítulo está a la vuelta de la esquina: ambas selecciones se enfrentarán en el certamen de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Qué tienen los locales para hacerle frente al equipo de Mascherano y qué extrañan.

Argentina terminó 2º en su grupo al vencer 2-0 a Ucrania en la última fecha. Sumó 6 puntos, al igual que Marruecos, y tuvo la misma diferencia de gol que los africanos, pero como se tuvo en cuenta el resultado entre ambos, la polémica victoria de los liderados por Achraf Hakimi ante Argentina hizo que la albiceleste acabara como escolta. Francia, por su parte, aunque ya estaba clasificada a los cuartos de final y el DT Thierry Henry preservó a la mayoría de sus titulares, goleó 3-0 a Nueva Zelanda y terminó primero en su zona. Así quedó confirmado el cruce por los cuartos de final: Francia vs. Argentina, el próximo viernes 2 de agosto a las 16 (hora argentina) en el Estadio Matmut Atlantique de Burdeos. ¿Qué tipo de rival nos espera?

Thiago Almada anotó el primer gol argentino frente a Ucrania. (Foto: @archivo)

Mientras Argentina tiene entre sus excepciones +23 pesos pesados como Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli, Francia no tiene ningún futbolista que haya sido parte de la nómina del Mundial de Qatar. Es que dos de los más importantes de aquel equipo no recibieron el permiso de sus clubes para jugar en París 2024. Kylian Mbappé, figura y capitán, fue presentado hace semanas en el Real Madrid, y el presidente Florentino Pérez no dio el brazo a torcer por quien ya había jugado la Eurocopa para su selección. Y el Atlético de Madrid tampoco le dio el ok al delantero de 33 años Antoine Griezmann. Sin embargo, Francia se las ingenió para conseguir otro jugador de larga trayectoria en la élite que actualmente lidera el ataque.

Alexandre Lacazette es uno de los tres mayores que convocó Henry (los otros son Loic Bade y Jean-Philippe Mateta) y el que puede ser más determinante. El delantero de 33 años, capitán del equipo olímpico, es un referente del Olympique de Lyon y también se ha lucido en el Arsenal de la Premier League durante seis temporadas. Anotó un gol en el debut de Francia ante Estados Unidos (3-0) y fue titular también frente a Guinea (1-0), aunque descansó frente a Nueva Zelanda, como muchos de sus compañeros. Lacazette demostró vigencia en Lyon desde su regreso y le aporta experiencia a los galos: en las últimas dos temporadas lleva 44 goles en 63 partidos. La delantera titular la comparte con Mateta y Michael Olise, el elusivo extremo de 22 años que la rompió en el Crystal Palace en la temporada pasada y que fue adquirido por el Bayern Múnich en este mercado de pases. Otro peligro para Otamendi, Marco Di Cesare y compañía.

En Montreal Impact, Henry logró sus mejores resultados. (Foto: MLS)

El entrenador de Francia es por demás conocido: Thierry Henry. Fue uno de los mejores delanteros en la historia de la Premier League y estuvo nominado al Balón de Oro en 2003 y 2006, pero, es cierto, sus logros como entrenador todavía distan mucho de los que obtuvo como jugador. El ex Arsenal y FC Barcelona, entre otros, comenzó en 2016 su carrera como técnico asistente de Roberto Martínez en la Selección de Bélgica que obtendría el tercer puesto en Rusia 2018 (justamente, luego de perder 1-0 ante Francia en las semifinales). Luego quiso incursionar como DT principal y tuvo una decepcionante etapa en Mónaco, que lo echó cuando el equipo estaba 19º en la Ligue 1. Después pasó por el Montreal Impact de la MLS y ahí consiguió buenos resultados: los llevó al 1º puesto de los playoffs. Regresó a Bélgica como asistente para la Copa del Mundo de Qatar y se marchó cuando cambió el entrenador, luego de lo que recaló como seleccionador de la Sub 21 de Francia y, consecuentemente, de la Sub 23 olímpica.

Francia no tiene a las estrellas que han llevado a su país a grandes logros en mayores, pero sí resultados que acompañan un proceso: acumulan 3 victorias en los JJ.OO., siete goles a favor y ninguno en contra. Y disfrutan del envión de ser locales. Argentina vivirá seguramente un clima hostil ante un rival que es candidato y no la tendrá fácil. Habrá un nuevo capítulo de esta nueva rivalidad y no estarán Lionel Messi y Mbappé, pero sí Mascherano y Henry; Julián Álvarez y Lacazette. El que se imponga, jugará en semifinales ante el ganador de Paraguay y Egipto y estará más cerca de una medalla olímpica. Argentina-Francia, el viernes a las 16.

El gol de Lacazette a Estados Unidos

El plantel de Francia para enfrentar a Argentina