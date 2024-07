La confesión entre lágrimas de Macarena Ceballos tras quedar fuera de la final: "Sinceramente pensé que..."

El domingo fue bastante fructífero para la legión argentina, principalmente en los resultados en tiro, tenis y natación. Justamente en el agua, la delegación nacional soñaba con dar un paso más en busca de su primera medalla en París 2024 con la presencia de Macarena Ceballos, pero la cordobesa terminó en el último lugar de su serie de semifinales de 100m pecho femenino, con un tiempo de 1:07:31. Al borde de las lágrimas, la atleta dejó sus impresiones.

Ceballos quedó 15ª en su debut en Juegos Olímpicos.

"La verdad no veía nada, no escuchaba a Gustavo (su entrenador). Sinceramente pensé que estaba mucho mejor, pero claramente no fue así. Una lástima, no me alcanza con quedar entre las mejores 15 del mundo. Ahora intentaré ir por más en el Campeonato Mundial. Acá no pudo ser", dijo en diálogo con Tyc Sports.

La sudafricana Smith terminó en el primer lugar, mientras que Ceballos cerró su participación en la cita francesa con un tiempo de 1:06.89. Su actuación fue más que histórica para la natación argentina que logró tener una semifinalista tras 20 años. La última había sido Georgina Bardach, tras su gran actuación en Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que derivó en la obtención de la medalla de bronce.