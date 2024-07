Katie Ledecky, la nadadora que en París 2024 puede superar la barrera de los 10 oros olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están en marcha y este sábado comenzarán las pruebas de natación. El nombre que se llevará todas las miradas en la pileta es sin duda el de la estadounidense de 27 años Katie Ledecky; y hay motivos de sobra para que así sea. Ledecky competirá en los 400, 800 y 1.500 metros libres y en relevos por equipos de 4x200 metros. Se trata de la nadadora más dominante de los últimos años, que en París podría superar un registro de Michael Phelps, erigirse definitiva e indiscutiblemente como la mejor de todos los tiempos y ser la sensación de los JJ.OO.

Los logros de Katie Ledecky se remontan al 2012. Tenía solo 15 años y era la más joven de entre las participantes estadounidenses cuando en los Juegos Olímpicos de Londres ganó el oro en los 800 metros. Fue la primera vez que el mundo conoció algo de su potencial. Y lo que llamó la atención fue su mentalidad. La protagonista contó una vez el mensaje que le envió a su familia antes de las finales, plagada de confianza. “Desde mi habitación en la villa olímpica, envié un correo electrónico a mis padres que silenciosamente compartían esa confianza. Les recordé nuevamente que, si ganas una medalla, la familia puede bajar a la sección exclusiva para nadadores y tirar flores o tomar fotos. Mis padres me dijeron después que cuando les escribí esto, pensaron que había perdido la cabeza”, explicó. Pero no había perdido ni la cabeza ni la carrera.

Ledecky tiene más medallas doradas mundiales que Michael Phelps. (Foto: SwimSwam)

Después de Londres comenzó su etapa de dominio total de la natación. Ledecky acumuló 21 medallas mundialistas, de las cuales 16 son de oro (supera por una a Michae Phelps) y 10 olímpicas (7 doradas). En la última década ha logrado récords insólitos como los siguientes: en los 1.500 metros libres, Ledecky ostenta los 19 mejores registros de la historia; y en los 800… los mejores 29. Absurdo. Paralelamente, como si hiciera falta, se recibió en Psicología por la Universidad de Stanford. El propio Michael Phelps, palabra autorizada, la describió en Tokio 2020 como la mejor nadadora de la historia. “Ella es el semental, ella es la GOAT”, dijo.

Su impacto es tal que hasta ha influenciado a sus propias rivales. La nadadora australiana Ariarne Titmus le quitó el oro en los 400 metros libres en Tokio 2020 (y perdió frente a ella en los 800), pero sigue reconociendo su inspiración. “Ella me dejó una huella... Por la forma en que ella nadaba, yo aspiraba a ser así”, dijo en una entrevista a principios de este año. “Ella fue la primera mujer que realmente mostró al mundo lo que se puede hacer cuando se nada sin miedo y se gana la carrera. Si no tuviera que perseguirla, no habría manera de que fuera la atleta que soy porque quería romper barreras como ella”.

Ledecky tiene 7 medallas de oro y podrá ir por 4 más en París. (Foto: Olympics)

En París 2024 decidió no competir en 200 metros y se concentrará en las distancias más largas: 400, 800, 1.500 y relevo 4x200. Es favorita al oro en 800 y 1.500 y la propia Titmus podría amargarle un triunfo en los 400, mientras que en 4x200 Australia, y no Estados Unidos, parte como candidata. Pero esos son solo los pronósticos; estará en cuatro modalidades, lo que vuelve altamente probable que se cuelgue cuatro medallas doradas. En estos Juegos Olímpicos, Katie Ledecky podría batir marcas absurdas y hacerse un lugar en la historia gigante del deporte. Tiene 27 años y es mayor que la media de las mujeres nadadoras (en Tokio 2020 el promedio de edad era de 21 años); pero ganó las cuatro pruebas clasificatorias para esta cita y demostró una vigencia inverosímil.

En París 2024, por la historia grande

Ledecky tiene siete medallas de oro olímpicas y está a una del récord de la nadadora Jenny Thompson. Con dos, la superaría y se erigiría definitivamente como la mejor de la historia (ya es la más laureada). Si consiguiera tres (se insiste, tiene cuatro oportunidades), superaría a la gimnasta Larisa Latynina como la atleta con más oros de la historia olímpica (la soviética acumuló 9 entre 1560 y 1960); y además se uniría a Michael Phelps como los únicos deportistas con diez o más medallas de oro en JJ.OO. Eso no es todo: en caso de ganar los 800 metros libres, también se convertirá en la única nadadora en imponerse en la misma prueba en cuatro Juegos Olímpicos diferentes, puesto que lo ha hecho desde Londres 2012.

Mirá el video

Katie Ledecky se ha superado a sí misma durante años hasta convertirse en la nadadora más dominante del mundo y dueña de una era. Sus marcas lo atestiguan y aún tiene mucho por dar. Cuántos éxitos más podría sumar a su palmarés, solo ella lo sabe. Pero hay una frase de su biografía Just Add Water: My Swimming Life que hace pensar que en París podría ser anfitriona de una nueva página en la historia del deporte; y dice: “Lo imposible es lo que me motiva todos los días para ir a la piscina. Es tan satisfactorio, tan épicamente gratificante, cuando empiezas a reducir esas metas idealistas. Nada me ha hecho más comprometida con mi entrenamiento que elegir una meta aterradora y tomar los pasos para lograrla”.