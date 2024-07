Rodrigo Isgró: regreso con try, eliminación y ¿adiós al Seven?

El final de la película muestra los créditos antes de tiempo. Rodrigo Isgró quedó eliminado junto a Los Pumas 7's en su primer partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la tristeza argentina es total. Tras el 26-14 de los locales, el seleccionado nacional no pudo meterse en semifinales y tampoco podrá defender la medalla de bronce alcanzada en Tokio 2020. Con la derrota, y al margen del encuentro por el quinto puesto ante Nueva Zelanda, todo hace indiciar que el mendocino cierra su enorme recorrido en el Seven.

"Primero apunto a París 2024, luego veré que es lo mejor para mi carrera", dijo el mejor jugador del mundo al ser consultado por su futuro, en esa dualidad que tiene entre ambas modalidades. Para él, cerrar arriba del podio en la cita francesa significaba la frutilla del postre siendo parte de una camada histórica que lo llevó a lo más alto del planeta, a ser medalla olímpica y segundo del Circuito Mundial. Sin embargo, el desenlace no fue el que tanto soñó.

Todos los caminos llevan al XV.

La película lo puso de otra vez en el centro de la escena: tras purgar los partidos de suspensión en la fase de grupos, pasó de relevo a la cancha por la lesión de Schulz para cuartos de final, justo ante el rival con el que fue sancionado en la final del Circuito. Parecía todo armado pero no pudo ser. Arrancó como titular y completó todo el encuentro, pero quedó preso de un muy mal primer tiempo colectivo con el que Los Pumas se fueron al descanso 21-0 abajo.

En la segunda mitad, Argentina reaccionó y llegó al primer descuento gracias al propio Isgró, distancia que se acortó aún más tras la conquista de Marcos Moneta. Un try de diferencia apenas para el empate pero no pudo ser. Los locales liquidaron la historia por error del Rayo ante un intento de sombrerito con posesión y el try de Dupont. Fin del sueño.

Ahora tocará poner la mente en remojo e intentar culminar el torneo lo más arriba posible ¿Y luego? Si bien no hay nada oficial que haya salido de su boca, el nivel y la proyección del mendocino parecen llevarlo rumbo al quince. Con un mundial ya en el CV y la chance de saltar a Europa, Francia parece haber sido su último partido en el Seven. Por delante le esperan grandes cosas para su ya tremenda carrera.