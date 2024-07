La honestidad brutal del capitán de Los Pumas 7s tras quedar eliminados ante Francia: "Tendríamos que habernos..."

Los Pumas 7s le pusieron punto final a su sueño de subirse al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el marco de los cuartos de final del torneo, el elenco nacional se vio las caras ante Francia, el país anfitrión. Luego de un muy mal primer tiempo, el dueño de casa se impuso por 26-14 y se metió entre los cuatro mejores de la competencia.

Tras el partido, quien alzó la voz fue Santiago Álvarez, el capitán de la Albiceleste. Ante los micrófonos de TyC Sports, el número 6 no dudó en expresar su bronca por la performance de su equipo en los primeros siete minutos de juego: "Veníamos con una ilusión muy grande por lo que veníamos haciendo durante el año. Estaba dentro de las posibilidades esto. Francia nos hizo un gran primer tiempo, regalamos un primer tiempo y en un cuartos de final no podemos hacer esto".

"Estamos muy tristes porque estábamos esperando esto hace cuatro años. Me quedo con lo que fue el equipo durante el año, las cosas que conseguimos este año son las mejores que sentí en estos once años que estoy con el equipo. Me quedo con eso", añadió el hombre de 30 años.

"Todo muy nuevo para nosotros, cosas que nunca nos habían pasado. Terminar primeros en la temporada, la lesión de Rodri y la lesión de Mone... Fueron cosas que fueron nuevas para nosotros y nos golpearon. El otro día antes de empezar a jugar se nos lesiona Ger con una lesión muy fuerte. Son cosas que impactan, no son excusas. Tendríamos que habernos preparado mejor para esto".

"Esto no quita todo lo que hicimos y lo que logramos como equipo. Ahora obviamente vamos a estar tristes y amargados. Hay que seguir dándolo todo por este equipo. Después de los Juegos Olímpicos esto va a seguir y estoy seguro que Los Pumas 7s van a seguir consiguiendo lindas cosas".