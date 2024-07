En un bochornoso final, Argentina perdió con Marruecos en su debut olímpico

La Selección argentina Sub 23 debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024 con derrota ante Marruecos en un partido donde se adicionaron 15 minutos en el complemento y que tuvo una jugada final que, luego de dos después de haberse interrumpido, fue anulada por el VAR.

En su primera presentación en la cita olímpica, parecía que los marroquíes se iban a llevar un cómodo triunfo, pero la Argentina sacó a relucir todo su coraje para conseguir la igualdad en la última jugada a través de Cristian Medina. Luego del gol, fanáticos marroquíes ingresaron al campo de juego y cayeron bombas de estruendo cuando todavía quedaban minutos por jugar.

Una de ellas explotó muy cerca de Julián Álvarez y los futbolistas, de inmediato, se metieron a los vestuarios para evitar mayores consecuencias. Luego fue todo incertidumbre ya que el encuentro fue interrumpido por esta situación, y todos se quedaron esperando saber si seguía o no seguía el partido.

Además, por lo sucedido, no se dio tiempo a revisar algunas acciones ocurridas en la previa del empate y las dudas tenían que ver con la posición de Bruno Amione, quien cabeceó antes de que Medina empuje a gol.

En un momento se dijo que había sido convalidado pero pasó más de una hora para que todo se vuelta atrás. En los monitores apareció una imagen en la que se aprecia medio pie del jugador argentino adelantado y por esta razón, no fue cobrado. Los equipos volvieron a jugar, pero no pasó nada y la albiceleste no pudo sumar en el inicio del certamen.

El resumen del partido

Los datos del partido