El Pipa Benedetto reveló por qué pidió el cambio en la final ante River en Madrid: “Se me venía…”

Diciembre de 2018 es sin dudas el momento más triste para cualquier hincha de Boca Juniors. También lo es para Darío Benedetto, quien sin embargo todavía recuerda su gol en aquella final como uno de los más lindos que convirtió. El delantero ya no es más jugador del Xeneize luego de rescindir su contrato de común acuerdo con la dirigencia y este lunes brindó una entrevista en la que repasó aquellos días de final de Copa Libertadores ante River Plate.

Precisamente su primera referencia se dio cuando le consultaron cuál fue el gol más lindo que había convertido con la camiseta de Boca. "El de cabeza que hago en la Bombonera que me cuelgo del tejido (ante River también). Fue un desahogo para mí porque venía en una racha no tan buena y me puse en la cabeza que este era el partido: me levantaba o me seguía hundiendo. Después, el de Madrid, fue un muy lindo gol, pero fue increíble (...) No sirvió para el objetivo", afirmó.

Por aquellos días, el Pipa arrastraba una lesión tras haberse recuperado de otra aún más dura como una rotura de ligamentos cruzados. De aquella que se produjo en noviembre de 2017, se recuperó antes de que se disputen las semifinales contra Palmeiras, en las que brilló con tres tantos en la serie ingresando como suplente de Ramón Ábila.

Benedetto inmortalizó el festejo de gol con la lengua afuera. (Foto: NA)

Para la final de ida también saltó desde el banco en reemplazo de Cristian Pavón, quien se lesionó en el minuto 27 de la primera mitad. Fue importante al anotar el segundo gol. Para la vuelta (que se suspendió en el Monumental y se llevó a Madrid) el entrenador Guillermo Barros Schelotto debía decidirse entre él y Wanchope Ábila. Finalmente el Mellizo le dio la confianza a Benedetto que no defraudó al anotar el tanto del 1 a 0 a los 44 de la primera mitad.

Sin embargo, la lesión que lo puso en duda le pasaría factura y el entrenador tuvo que sacarlo apenas en el minuto 62 de la segunda etapa en reemplazo de Ábila. Sobre ese cambio habló ahora el Pipa, a más de 6 años de lo ocurrido. “Yo venía arrastrando una tendinitis en el tendón de Aquiles en la final de la Copa. Se me curó y a los dos meses me agarró en la otra pierna. Se me venía acalambrando el gemelo. Por eso pedí el cambio porque no podía correr más", justificó.

El final de la historia conocido: River dio vuelta al marcador se llevó la copa y el aporte de Benedetto no sirvió más que para seguir alimentando el cariño que la gente de Boca le profesa.