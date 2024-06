"Le pido perdón a Mascherano, hice todo lo posible para estar en los JJOO, pero mi club cambió de postura"

Si bien semanas atrás Chelsea había anunciado que Enzo Fernández no podrá ser parte del plantel de la Selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos, el ex volante de River habló al respecto post victoria ante Chile y le pidió disculpas a Javier Mascherano por este cambio de idea del conjunto londinense.

Mirá el video

"Hice todo lo posible. Estaba Mauricio (Pochettino) en Chelsea antes, me había dado el OK. Después, hubo cambio de entrenador (Enzo Maresca) y el club cambió la postura. Intenté, seguí hablando, hice todo lo posible para estar, pero no se pudo", reveló ante los medios presentes en Nueva Jersey.

Luego, agregó: "Le pido disculpas a Masche (Javier Mascherano). Yo quería estar. No se dio. Ojalá en otro momento se me dé la oportunidad". Enzo era una fija para el DT, con el agregado de que al tener 23 años no ingresaba como mayor.

Además, habló de la operación a la que debió someterse y su recuperación: "Fueron semanas duras antes de una competición importante como es la Copa América, con la Selección... Tomé la decisión porque ya no podía más. Tenía mucho dolor, estaba jugando incómodo, no podía correr".

"Estuve con inyecciones para poder seguir jugando en Chelsea hasta que tomé la decisión de operarme. Faltaban 8 fechas para que termine el torneo y ya me quería operar. Chelsea no quería porque nos estábamos jugando puestos de Copa", dijo. Y sentenció: "Hoy estoy acá, estoy muy feliz".