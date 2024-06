Ogro Fabbiani: de la calentura en el final ante Racing y el "todo vuelve", a la crítica contra sus jugadores

Deportivo Riestra se presentó en el Cilindro de Avellaneda para intentar contrarrestar a un Racing que viene derecho, sabiendo que el empate era un resultado que veía con buenos ojos. Demoró las reposiciones, desesperó a su rival y por momentos logró bloquearlo. Se estaba llevando el tan deseado punto pero un gol sobre el final tiró el plan del entrenador Cristian Fabbiani por la borda.

El gol de Santiago Solari en el sexto minuto de los siete que adicionó el entrenador fue el premio de Racing por seguir intentado y el motivo de la euforia desatada en el banco de suplentes de Racing, que estaba molesto por la actitud de los jugadores de Riestra a quienes acusaban de hacer tiempo.

Evidentemente ni bien terminó el partido hubo un gesto o comentario desde el banco local que generó la reacción de mucha calentura del Ogro Fabbiani, que caminó mirando al banco y fue separado por un compañero de cuerpo técnico.

En la conferencia de prensa posterior fue consultado por este tema y respondió sin agregar mucha más leña al fuego: "Yo sé lo que tengo que hacer. Sé perder. Nunca me van a ver metido en un problema. Mastico la mierda... que todo vuelve".

Luego, reflexionó acerca del partido, del planteo que venía saliendo y del error de sus jugadores que imposibilitó rescatar el empate. "El planteo nuestro fue como vinimos a jugar, por la jerarquía que tiene Racing. Sí crearon situaciones en el primer tiempo, una un rebote que le quedó a Salas, no recuerdo otra. El planteo iba a ser muy bueno si no nos hacían el gol en la última jugada. Nos faltó un poco de viveza porque si tirábamos la pelota al lateral se moría el partido ahí. Estamos generando, tenemos que mejorar en eso, pero el fútbol es para vivos", sentenció.

Finalmente, Fabbiani se refirió al lazo familiar que lo vincula con la Academia y si era un partido especial por eso. "No me interesa que mi familia sea de Racing, amo a mi familia pero hoy quería hacer 15 goles. Quiero ser feliz yo, no hacer feliz a mis tíos", sentenció.