El palazo de un dirigente de San Lorenzo al Gallego Insua: “Jamás nos quiso, él está con…”

La pelea entre Ruben Darío Insua y la dirigencia de San Lorenzo sigue sumando rounds y parece no tener fin. La dialéctica entre las partes no cesa tras desatarse con el despido del DT el 12 de abril tras la derrota ante Independiente del Valle por Copa Libertadores.

En esta ocasión, el responsable de echar más leña al fuego fue el secretario general de San Lorenzo, Pablo García Lago, quien habló en Equipo Desafío Radio y apuntó contra los reclamos judiciales del Gallego Insua, a quien acusó de tener un problema personal contra él.

"El cuerpo técnico exige una cifra que no fue firmada. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que pagamos lo que corresponde y lo firmado. Nosotros le pusimos un contrato sobre la mesa, lo analizaron y se firmó una gratificación trimestral a devengarse, que ellos interpretan como prima y nosotros no”, señaló.

En ese sentido, lo acusó: "Iremos hasta las últimas consecuencias. Insua jamás nos quiso. A pesar de eso confiamos en él con dos años de contrato y triplicando el sueldo. Él está con otro sector político interno y externo. Había una enemistad personal conmigo. No sé por qué sinceramente, pero las redes se encargan de alimentar eso. El cuerpo técnico firmaba la información a los medios adictos de la gestión anterior. Acá no hubo opereta desde nuestro lado, sino de ellos para victimizarse. El gran sanlorencismo no lo demostró porqué salir a hablar es hacerle mal al club".

Lo cierto es que la cuestión judicial continúa, mientras el equipo que ahora conduce Leandro Romagnoli lucha por meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Habrá respuesta de Insua?