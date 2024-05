La advertencia de Demichelis en River de cara al partido por Copa Argentina ante Temperley: "Tenemos la responsabilidad de..."

River convenció nuevamente este sábado en la victoria ante Belgrano de Córdoba por 3 a 0 en el Monumental, que se suma a la de Central Córdoba y Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, para consolidar una seguidilla de tres victorias consecutivas en ocho días, marcando 8 goles y sin recibir ninguno.

Martín Demichelis cambió silbidos por aplausos y todo parece señalar que ahora reina la tranquilidad. Se puede advertir hasta en la conferencia de prensa que ofreció tras el encuentro. "Feliz de haber hecho un partido muy completo, de principio a fin, en el que administramos muy bien las posiciones. Cualquier entrenador disfruta cuando el equipo está preciso, no está apresurado, cuando hay que mover y saber cómo y cuándo atacar. Disfruté mucho de cómo arrancaron y terminaron los chicos. Creo que pudimos haber convertido alguna más de las situaciones que tuvimos. Terminaron todos sanos, hicimos otra vez tres goles, Franco (Armani) terminó con la valla en cero… Hemos arrancado bien el torneo", señaló.

Demichelis disfrutó del partido en River.

Luego, dejó todo un mimo para los hinchas de River al ser consultado sobre la imbatibilidad en el Monumental. "Cuando hay una sinergia entre los hinchas y el equipo, todo fluye. Este es un logro institucional de River. Desde el ingeniero que trabaja para que el césped esté bien hasta el jugador que da el pase a la red. Espero que todos sigamos disfrutando de esta gran fortaleza. Que los rivales sepan que cuando vienen acá no va a ser fácil, pero no empiecen a exigir que en todos los partidos River va a tener que hacer tres goles de local. No es así el fútbol argentino, todos los equipos son competitivos", advirtió.

Además, también se animó a advertir sobre el rendimiento del equipo ante Temperley en el estadio Malvinas Argentinas por los 16avos de final de la Copa Argentina. "Tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor que el año pasado. Dolió muchísimo quedar eliminado días después de haber logrado el campeonato. Contra Temperley, River tiene la obligación de pasar. Pondremos en la cancha lo mejor que tenemos disponible", expresó.

Por último, Demichelis habló sobre la preparación mental que propuso antes de la seguidilla de buenos resultados: "A principio de semana, le dije a los jugadores que en siete días teníamos tres partidos de tres competiciones diferentes y cuando es así corre en juego mucho el factor mental. Hemos logrado la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, sacamos adelante otro partido y el martes en Mendoza esperamos dar otro paso".