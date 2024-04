La frase con la que Insua sacó pecho pese a la eliminación de San Lorenzo en la Copa de la Liga: "Hicimos..."

San Lorenzo cayó ante Defensa y Justicia por 2-0 en el Nuevo Gasómetro. Pese a la derrota, desde antes del inicio del encuentro el Ciclón sabía que ya no tenía chances de poder meterse entre los cuatro primeros equipos de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Luego del encuentro, Ruben Darío Insua dijo presente en conferencia de prensa y destacó la aparición de nuevos talentos en Primera: “Le tratamos de dar minutos a los jugadores que no venían actuando con normalidad e hicimos debutar a tres pibes. Son jugadores jóvenes con muchas condiciones que recién arrancan, cumplieron con las expectativas que nosotros teníamos”.

El DT se prepara para la visita de su equipo a Independiente del Valle, por Copa Libertadores.

“En cuanto al desarrollo del trámite me parece que los noventa minutos hubo cierta paridad, después en pocos minutos Defensa aprovechó la posibilidad que tuvo y después lo supo conservar. Fue un partido relativamente parejo ante un buen equipo como Defensa, los jugadores tuvieron una actuación correcta”, añadió.

Sobre el futuro inmediato de San Lorenzo, quien se prepara para volver a jugar por Copa Libertadores, Insua contó: “El balance se hace cuando terminan los torneos, ahora pensamos en el próximo compromiso dentro de cuatro días que es por Copa Libertadores donde tendremos un gran rival”.

“Los jugadores que hoy no actuaron entrenaron por la mañana, Braida lo hizo con normalidad, Romaña también y Ferreira hizo la parte física pero se sintió bien, no hay jugador que no esté en buenas condiciones para el día miércoles”, sentenció el DT sobre el equipo que planifica para el compromiso copero.