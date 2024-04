La cruda confesión de Ortigoza sobre el despido de Insua de San Lorenzo: "Fue la tarde más..."

La salida de Ruben Darío Insua de San Lorenzo sigue sumando capítulos a una historia que no parece tener fin. Se tiran bombas entre el entrenador y la Comisión Directiva con Marcelo Moretti a la cabeza. Esta vez habló Néstor Ortigoza, quien forma parte de la directiva azulgrana, pero que se mostró como una persona muy allegada al Gallego y aseguró haber vivido una tarde que no había tenido antes en su vida.

"Fue la tarde más difícil de mi vida cuando echamos a Insua. Es una decisión dirigencial y hay que respetarla. El cambio es para el bien del club", confesó el actual manager deportivo del Ciclón. El ex jugador y campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo también comentó que su postura no iba a influir en la salida del Gallego: "No se trata de si yo estaba de acuerdo o no, se tomó una decisión dirigencial y yo tengo que apoyar a los dirigentes".

Insua y Ortigoza, juntos en una práctica de San Lorenzo. (Foto: archivo)

“Lo primero que le dije cuando fui a hablar con él (Insua) es que teníamos que respetarnos y nunca pelearnos. Yo a Ruben lo quiero mucho. Créanme que fue la tarde más difícil de mi vida el decirle que no íbamos a seguir, pero acá no se trata de Ortigoza, sino de San Lorenzo. Había que tomar una decisión, no pensamos arrancar de la manera que arrancamos y la institución tomó una decisión que hay que respetarla”, concluyó Ortigoza el tema con respecto a Insua.

El manager deportivo que pertenece al conjunto azulgrana también se hizo eco de los rumores de Adam Bareiro y una posible salida a Boca o River. "Llegó ese rumor, pero son todos rumores. Primero viene el rumor y después el llamado. Se manejan así acá. Al club no llegó nada concreto. Lo ideal sería venderlo al exterior. Después uno no puede decir que no porque van pasando cosas", aseguró el oriundo de San Antonio de Padua.

"El fútbol es muy dinámico. Hoy uno dice que no y mañana pasa otra cosa. Hay que ser prudentes, estar tranquilos, ver las ofertas que nos llegan y tomar la mejor decisión. Tenía una cláusula de salida, pero la bajamos después de que quería irse el torneo pasado, cuando le cancelamos la deuda Le hicimos una cláusula baja de salida. El semestre pasado era de siete millones, ahora es de 3,5 millones" culminó Néstor Ortigoza.