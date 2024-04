Atento Mascherano: otro campeón del mundo con la Selección argentina se postuló para los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano tiene por delante la difícil misión de devolverle a la Selección argentina la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en la próxima cita olímpica en París. Para eso cuenta con una camada a la altura de las exigencias y la enorme posibilidad de que alguno jugadores del equipo campeón del Mundial de Qatar se sumen como refuerzo, aunque todo está supeditado a la decisión de los clubes.

Un equipo que tendrá muchas responsabilidades para julio-agosto próximo, cuando se desarrollen los Juegos Olímpicos de París, será el Bayer Leverkusen, que para esas alturas habrá debutado en Champions, competición a la que regresa tras su ausencia en esta temporada (jugó Europa League y está en semifinales). En ese equipo juega el volante argentino Exequiel Palacios.

Palacios junto a Messi, ambos campeones del mundo.

El centrocampista argentino campeón del mundo en Qatar supo ser pieza clave del equipo de Xabi Alonso, por lo que parece difícil que su equipo lo ceda. Aún así, el sueño y la expectativa está. Consultado al respecto, no dudó en postularse.

"No he tenido la oportunidad de hablar con (el entrenador) Javier (Mascherano). Obviamente, de mi parte las puertas están abiertas para representar a mi país y estar en los Juegos Olímpicos. Uno siempre quiere estar en la Selección en cualquier competición", señaló.

Palacios gritó campeón en la Bundesliga.

Luego, se le preguntaron sobre un posible punto final de Messi pero decidió evadir el tema: "No hablemos por ahora del retiro de Messi. No se puede imaginar a la Selección sin Messi. Todos queremos que sea eterno y que juegue siempre con nosotros". También a la ya anunciada despedida de Ángel Di María: "No queremos que el Fideo se retire. Es un jugador único, diferente e histórico para el país. Si se retira, tenemos que aprovechar al máximo cada entrenamiento, cada concentración y cada partido porque tenemos aún el privilegio de contar con su calidad".

Palacios, de 25 años, ayudó al Bayer Leverkusen a conquistar el título de la Bundesliga esta temporada, poniendo fin a 11 años de dominio del Bayern Munich en la máxima categoría del fútbol alemán. "Mi cabeza está en el Leverkusen, haciendo las cosas bien para el club y así también luchando por un puesto en la Selección. Estoy deseando que llegue la Copa América, pero tengo que ganarme ese puesto", expresó en declaraciones a Reuters.