El Gallego Insua reveló la frase con la que lo echaron de San Lorenzo: “Apenas se sentó Moretti me dijo…”

Ruben Darío Insua dejó de ser el director técnico de San Lorenzo y durante la jornada de este miércoles decidió romper el silencio. Luego de la derrota del Ciclón ante Independiente del Valle por Copa Libertadores , la Comisión Directiva decidió ponerle punto final al segundo ciclo del Gallego como DT del club de sus amores.

El hombre de 63 años visitó lo estudios de ESPN y habló de todo. En el mano a mano que brindó ante las cámaras de Equipo F y respondió a todas las preguntas sobre su caótica e inesperada salida de la institución de Boedo.

Para comenzar, Insua manifestó: "Nosotros volvimos del viaje a Quito. Llegamos a las siete de la mañana. Me puse a descansar y cuando me desperté tenía un mensaje del actual presidente que quería hablar conmigo a las cinco de la tarde. No era un buen presagio, porque cuando vos viajas seis horas y no decís nada... Viajamos juntos".

"Un poco de cada cosa. Cuando tenés un acuerdo por dos años y a los tres meses revisas cosas... No es habitual. No tenía certezas que se iba a terminar el vínculo. Imaginaba un diálogo, cosas que estaban bien y cuáles teníamos que mejorar", añadió el ex DT de San Lorenzo.

Para finalizar, Insua contó: "A los familiares les dolió más, yo estoy más entrenado para esto. Tengo la piel un poco más dura, 27 años como técnico y me doy cuenta de ciertas cuestiones. Las miradas, los silencios, el comportamiento, todo eso se estudia en la psicología deportiva. Fue una charla larga, de casi tres horas. Escuché los argumentos, apenas se sentó me dijo que sus pares de Comisión Directiva le pidieron que se terminara el vínculo. Nosotros habíamos hecho un acuerdo por dos años hacía tres meses".

"Después empezamos a hablar de temas deportivos y todos los temas que nosotros pretendíamos como cuerpo técnico en el tiempo adecuado. Todo lo que había que hacer en enero se tuvo que hacer en febrero con el torneo iniciado. En un torneo corto vos no podes dar cuatro fechas de ventaja", sentenció.