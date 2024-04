La mala noticia que recibió el Gallego Insua a horas del debut de San Lorenzo en la Libertadores

La imagen quedó atrás en el tiempo pero no por eso es menos insólita. El entrenador Ruben Darío Insua fue expulsado, hace casi seis meses, por entrar al campo de juego a retar a uno de sus dirigidos. Ahora, esa expulsión adquiere vigencia y perjudica nuevamente a San Lorenzo, porque hay una sanción que cumplir.

El hecho se produjo el 10 de octubre pasado cuando San Lorenzo fue eliminado de la Copa Sudamericana al caer derrotado ante San Pablo en el estadio Morumbí. En la ida lo ganó 1 a 0 y la vuelta la perdía -ya en los minutos finales- por 2 a 0.

El equipo necesitaba anotar un gol, pero Gonzalo Luján no envió la pelota al área y jugó hacia atrás, desatando el enojo del DT, que literalmente se adentró campo adentro para reprocharle al joven. El árbitro Ostojich lo vio y le mostró la roja inmediatamente. Para colmo, recibió la queja de su propio capitán, Augusto Batalla, que le pedía que se retirase del campo rápido para no perder minutos. Su equipo no torció el resultado y esa fue la última participación internacional del club hasta el momento.

Ahora, los dirigidos por Insua debutarán en la Copa Libertadores nada menos que ante Palmeiras, este miércoles desde las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain. Durante ese partido, lógicamente, Insua no podrá sentarse en el banco de suplentes porque fue suspendido por la Conmebol este lunes.

La sanción dada a conocida es solo por una fecha, por lo que Insua podrá volver al banco de suplentes contra Independiente del Valle. Muy distinta es la situación del delantero Cristian Tarragona, que se perderá prácticamente toda la fase de grupos, tras recibir una suspensión de 5 partidos, cuando era futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Las sanciones de Conmebol.

Esta expulsión se dio el 28 de junio pasado por Copa Sudamericana, cuando el Lobo enfrentó a Universitario de Perú por la fase de grupos. Los futbolistas de ambos equipos libraron una batalla campal sobre el final y el juez -que ya había expulsado a dos jugadores argentinos- terminó informando a otros seis, entre los cuales se encontraba el delantero. Recibieron distintas penas pero la de Tarragona fue una de las más altas.