Polémica entre el Gallego Insua y la dirigencia de San Lorenzo tras perder ante Boca y a horas del debut en la Libertadores

Con su derrota ante Boca en la Bombonera, San Lorenzo quedó con un pie y medio fuera de la clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga. Ante este panorama el Ciclón debe cambiar rápidamente el chip, ya que en pocas horas tendrá su debut a nivel internacional.

El próximo miércoles 3 de abril, en el Nuevo Gasómetro, el Cuervo pondrá primera en el Grupo F de la Copa Libertadores. Por la primera jornada del torneo de clubes más importante del continente, el equipo de Ruben Darío Insua se verá las caras ante Palmeiras a partir de las 21.30.

Sorpresa en el cuerpo técnico por la lista de Libertadores en #SanLorenzo. Afirman que no la confeccionaron ellos y que algunos nombres que están incluidos no cuentan con su aval pic.twitter.com/ThBblGIEja — Leandro Alves (@lea_alves) April 1, 2024

En las últimas horas San Lorenzo oficializó la nómina de 51 futbolistas que tendrán la posibilidad de decir presente en la competencia internacional. Hasta aquí todo normal, ya que el club presentó la lista 72 horas antes del partido, tal y como estipula el reglamento. Pero puertas adentro hay polémica. Y salió a la luz.

Leandro Alves, periodista encargado de seguir el día a día del Ciclón para la pantalla de ESPN, informó: "Sorpresa en el cuerpo técnico por la lista para la Copa Libertadores que presentó San Lorenzo. Afirman que no la confeccionaron ellos y que algunos nombres que están incluidos no cuentan con su aval".

Más tarde, el medio partidario Mundo Azulgrana brindó detalles del malestar del DT con la dirigencia: "Ruben Darío Insua expresó su enojo por la inclusión de nueve jugadores que no cuentan con su aval para integrarla". Los futbolistas en cuestión son: Gonzalo Alassia, Alejo Córdoba, Gerardo Kovacs, Ezequiel Godoy, Lautaro Montenegro, Germán Pared, Gustavo Romero, Ian Vera y Maximiliano Zelaya.

La advertencia de Insua sobre la interna en San Lorenzo

Semanas atrás el propio Insua había lanzado una bomba al afirmar: "Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quien es, lo que sí me consta es que es de adentro". Y detalló: "El 27/12 me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salió públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado. Una, otra y otra, no es casualidad, debe haber alguien interesado en que la cosa no salga bien o quedó enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023".

En aquella entrevista con el programa Puede Pasar, de DSports Radio, Insua remarcó: "El principal apoyo que tiene el entrenador es cuando te firman el contrato". Y remató: "Moretti y Ortigoza, con quienes tengo una excelente relación, me ofrecieron dos años de contrato. En el fútbol argentino es difícil que te ofrezcan uno, imagínate dos".