La bomba de Insua en San Lorenzo: “Me consta que hay alguien de adentro del club interesado en…”

San Lorenzo no transita un buen momento. El equipo de Ruben Darío Insua apenas ganó un partido en las 10 fechas que lleva el campeonato y si bien perdió dos, el exceso de empates deja con sabor amargo a la gente, en la víspera al debut por Copa Libertadores.

En este contexto, quien manifestó la disconformidad con la situación es el propio entrenador Insua, que dejó una fuerte frase sobre la interna que está atravesando el club: "Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos."

La particularidad de la frase no es el contenido, sino su sospecha sobre quién puede ser esa persona. "No sé quien es, lo que sí me consta es que es de adentro", sentenció.

Ruben Darío Insua.

Tras la fuerte frase, intentó explicar el motivo de su sospecha. "El 27/12 me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salió públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado. Una, otra y otra, no es casualidad, debe haber alguien interesado en que la cosa no salga bien o quedó enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023", expresó.

En diálogo con el programa Puede Pasar, por D Sports Radio, Insua también se refirió a la dirigencia de San lorenzo: "El principal apoyo que tiene el entrenador es cuando te firman el contrato".

En ese caso, agregó: "Moretti y Ortigoza con quienes tengo una excelente relación, me ofrecieron dos años de contrato. En el fútbol argentino es difícil que te ofrezcan uno, imagínate dos."