Insua, durísimo contra las críticas por el juego de San Lorenzo: "Hay entrenadores y exjugadores que..."

San Lorenzo tenía que ganar y lo hizo. Venció por 1 a 0 a Independiente de Chivilcoy en el marco de los 32avos. de final de la Copa Argentina y se aseguró el pase a la siguiente instancia, en la que enfrentará a Chacarita o Tigre. Sin embargo, lejos estuvo de brillar. El equipo de Ruben Darío Insua batalló más de la cuenta y extendió su flojo nivel que arrastra desde la Copa de la Liga Profesional.

Finalizado el partido, el DT brindó una entrevista con la señal de TyC Sports y se mostró conforme con el resultado. “En principio el equipo consiguió el objetivo que era pasar de ronda, preveíamos un partido difícil, creo que ganamos bien, y cuando el equipo gana me voy conforme”, sentenció.

Sin embargo, luego se refirió al rendimiento del equipo y en especial a las críticas sobre el bajo nivel. La tajante frase no da espacio a la duda: "Cuando el equipo gana la gente se va contenta. Quizás a los analistas de juego si les moleste un poco el estilo de juego. A mí me gusta tener la pelota, nunca hay que renunciar a mejorar la calidad de juego. A mi me gusta jugar bien al fútbol”.

En ese sentido, agregó: "Decirlo es fácil, hacerlo es más complejo. Pero eso hay cada vez más entrenadores que en vez de ponerse en el banco a que le pateen al arco, van a un set de televisión. Los exjugadores hacen lo mismo. Yo creo que esta bien porque es una profesión no recomendable".

Sobre si le molestan esas críticas, sentenció: "A mi no me molesta la crítica. Yo creo que hay que ser humilde y aceptar al opinión del otro. Si uno es inteligente a veces te puede servir para mejorar".

Por otro lado, Insua fue consultado por el planteo con muchos atacantes que implementó en este partido y se defendió de quienes lo acusan de defensivo: "Nosotros siempre jugamos con tres marcadores centrales, con Giay que en inferiores fue siempre volante, Braida que es extremo, y un solo volante de marca".