La tenebrosa teoría del astrólogo de Boca sobre la sequía de Edinson Cavani: "Le hicieron..."

Luego de inicio irregular en la Copa de la Liga, donde suma dos triunfos, tres empates y una derrota, Boca se prepara para afrontar una nueva edición del Superclásico. El próximo domingo, desde las 17, el Xeneize visitará a River en el Monumental por la séptima fecha del certamen.

Uno de los objetivos de Diego Martínez es intentar recuperar al jugador con más renombre de su equipo: Edinson Cavani, quien no ha tenido el comienzo de temporada esperado. Tras no poder entrenar a la par del grupo en los primeros días de enero, el Matador fue titular en la segunda fecha ante Sarmiento de Junín y erró varias situaciones claras de gol. En su última presentación, ante Lanús, volvió a pecar de falta de puntería dentro del área rival.

En el Clásico rompemos la porqueria que te hicieron Edi querido! @ECavaniOfficial

Confiamos en vos la ptm. ??? pic.twitter.com/8vytpggLu0 — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 (@ArmasGiorgio) February 19, 2024

En este contexto, quien sorprendió al referirse al motivo del mal presente que atraviesa el delantero fue Giorgio Armas. El astrólogo, que se hizo famoso por hablar con Jorge Almirón cuando este era DT de Boca, lanzó una tenebrosa teoría para explicar la sequía goleadores del oriundo de Salto, Uruguay.

En un primer momento, a través de su cuenta de X, escribió: "En el clásico rompemos la porquería que te hicieron Edi querido! Confiamos en vos la ptm". Pero esto no quedó ahí, ya que el tarotista habló con el diario deportivo Olé y dio detalles de la situación que estaría atravesando Cavani.

"Le hicieron magia negra. Él está muy bien aspectado, le hicimos muy buen debut astrológico, no es para que no haga goles. Imposible. Por eso yo creo que se trata de un trabajo que le hicieron en Argentina para que le vaya mal y no tenga éxito en Boca", contó Giorgio Armas a la hora de explicar la mala racha del delantero.

El tarotista habló con diario Olé sobre los trabajos en contra de Cavani.

"Estamos muy mal. En energía estamos muy bajoneados. Dios mío. Con Lanús fue una locura. Espero que en el superclásico se vean las cosas y hacer un partido digno. Necesito que la gente haga fuerza para levantarlo porque es muy fuerte lo que le pasa. No sé qué es, porque queda mano a mano en el arco y no puede convertir. La gente me tiene que ayudar. Hay que unirse y dejarse de joder. No hay que criticar, hay que unirse", añadió Armas.

Sobre la forma en la que Cavani podría salir de esta situación, reveló: "Inicié, abrí el portal para el ritual de Cavani. Ahora depende de ustedes: lo único que necesito es que agarren la foto de Cavani y visualicen por favor con la mano izquierda una vela negra y la mano derecha la foto de Cavani, cualquier imagen de Cavani. Hay decretar, visualizar en positivo, pedir los goles, visualicen los partidos, en las fechas, en los goles. Pidiéndole siempre a Dios y terminando la oración en 'a nombre del poderoso hijo que tienes, te pido señor en el nombre poderoso de tu hijo Jesús'. Oren. Pidan. Que por favor se le vaya lo negativo, todo lo impuesto, toda la maldad, toda la brujería".