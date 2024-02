Sonríe Mascherano: la gran noticia que recibió el Sub 23 antes de enfrentar a la Uruguay de Bielsa

"En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco", fueron las palabras con las que el Diablito Echeverri encendió las alarmas tras la goleada a Chile.

Posteriormente, en su diálogo con la televisación oficial post partido, el futbolista de River llevó tranquilidad al asegurar que se encontraba mejor: "Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios".

Tal y como confirmó Echeverri, y como era de esperarse, el cuerpo médico de la Selección argentina puso manos a la obra. Con el experimentado Donato Tucho Villani a la cabeza, al juvenil del Millonario le realizaron diferentes estudios durante la jornada de este miércoles y el resultado fue el que todos esperaban.

"Se le hizo un chequeo completo y está todo perfecto", le informaron integrantes de la delegación nacional al diario deportivo Olé. De esta se corroboró que se trató solamente de un importante ahogo por la falta de aire que sufrió dentro del campo de juego. Esto, sumado a la tensión del encuentro y que hacía más de un mes que no sumaba tantos minutos, produjo la situación que alertó a todos. Javier Mascherano, DT de la Albiceleste, podrá seguir contando con el para los playoffs del torneo.

La última titularidad de Echeverri, antes de sumarse a los entrenamientos de la Selección argentina de cara al Preolímpico, fue el 22 de diciembre. Ese día River venció a Rosario Central por 2-0 y se coronó como el campeón del Trofeo de Campeones 2023.