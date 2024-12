Papu Gómez confesó el secreto que les ocultó a Messi y Scaloni a dos días de la final: “Me lo guardé”

Y un día, Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio. Tras un largo tiempo sin formular declaraciones, el campeón del mundo que de un día para el otro desapareció súbitamente de la consideración del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló en el podcast Clank! -del periodista Juan Pablo Varsky- cómo recibió la noticia de su doping positivo en plena final del Mundial de Qatar 2022.

Según el futbolista, un correo electrónico personal le notificó que había dado positivo por terbutalina, sustancia presente en un jarabe para la tos que consumió en octubre de ese año. A pesar del impacto, decidió no compartir la información con sus compañeros ni con el cuerpo técnico para no desviar la atención del equipo antes del partido más importante de sus vidas.

En España no se realizan controles antidoping después de los partido. Acá el Papu nos explica en detalle cómo se dio su situación de doping positivo.



Mirá la nota completa: https://t.co/WAtj3LOtI9 pic.twitter.com/TbmIkJxLVD — Clank.media (@clank_media) December 9, 2024

“No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo. Me parecía muy egoísta de mi parte ir a contarle algo feo así a los chicos que estaban por jugar una final del mundo, así que me lo guardé para después del partido”, confesó el ex Atalanta y Sevilla.

El Papu contó que después de la final le contó al resto del plantel lo que había sucedido y que la reacción de sus compañeros fue sincera: “Cuando te cuentan algo así no es que podés decir mucho, decís ‘qué cagada, tranquilo, se va a solucionar’, cosas normales. Tampoco podés decir mucho. Después, obviamente viajamos hasta Argentina, 30 horas, los festejos, el caos, todo normal cada uno sigue con su vida”, agregó el mediocampista ofensivo.

El Papu Gómez cumple una sanción de dos años por doping y recién podría volver a jugar de manera oficial a partir de octubre de 2025. Foto: archivo.

Tras la obtención del título, Gómez inició un proceso de apelación para evitar la sanción de dos años que finalmente recibió. “Se me cayó el mundo”, confesó al recordar cuando le impusieron la pena máxima. Esta suspensión no solo lo alejó de los terrenos de juego, sino también de cualquier actividad vinculada al fútbol, como iniciar el curso de entrenador. Gómez reconoce que el golpe fue menos devastador debido a su etapa madura como futbolista.

Luego de la sanción, tuvo varias instancias de apelación buscando la reducción de la pena, pero es algo que no parece prosperar. El Papu Gómez nos cuenta cómo el ente encargado pasó por un escándalo de corrupción.



Mirá la nota completa: https://t.co/WAtj3LP1xH pic.twitter.com/NReZ4qsXMu — Clank.media (@clank_media) December 9, 2024

Alejado de la rutina deportiva, Gómez ha trabajado con psicólogos para afrontar este difícil período, enfocado en reconectar con su identidad más allá del fútbol. "Estoy aprendiendo a apagar el ego del futbolista y convivir con Alejandro, no con el Papu", explicó. Agradeció a su familia por el apoyo y destacó el aporte esencial para superar los momentos más oscuros.

La relación con Messi y Scaloni en la Selección

Gómez también repasó su paso por la Scaloneta, donde construyó una relación especial con Lionel Messi y Lionel Scaloni. Desde su rol de motivador dentro del grupo hasta su participación en actividades como el famoso streaming con el Kun Agüero, destacó el ambiente de camaradería como clave del éxito en Qatar. “El cuerpo técnico fue muy inteligente al rodear a Leo para que se luciera”, afirmó.

A la hora de hacer un balance sobre lo que le ha pasado, y mientras se sigue entrenando para volver a jugar cuando cumpla la sanción y tenga 37 años, el Papu fue sincero: “Me quedo con todo el proceso, desde el día que pisamos Qatar, el sueño de nuestras vidas de jugar el Mundial, eso es lo máximo. Después todo lo que vivimos y llegar al último día, que era el objetivo”.

Por último, concluyó: “No sé si el tiempo acomoda todo, pero sabés quiénes están, desde familia, amigos o periodistas. Ahí te das cuenta de qué va esto, del sistema donde vivimos, donde trabajamos y cómo funciona. Eso es lo que más estoy aceptando en esta etapa”.

El futuro: un posible regreso a las canchas

Con 37 años al finalizar su sanción, Gómez espera regresar al fútbol y retirarse en una cancha, preferentemente en Europa. A pesar de los desafíos, el Papu mantiene el sueño vivo y destaca que todo lo vivido, incluso lo negativo, le ha dejado aprendizajes valiosos. "Lo que me pasó no es la muerte de nadie, es parte del camino", concluyó, reafirmando su deseo de cerrar su carrera con dignidad.