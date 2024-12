El papá de Neymar reveló por qué su hijo se fue del Barcelona al PSG y mencionó a Messi: “No quería tomar el…”

Pese a que pasaron más de siete años, el pase de Neymar al París Saint Germain, sigue dando que hablar. A mediados del mes de agosto del 2017 el crack brasilero abandonó las filas del Barcelona y, luego de convertirse en la venta más cara en la historia del fútbol, comenzó su ciclo en tierras francesas.

En esta ocasión quien habló al respecto fue O Pai, padre y representante del actual futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita. En medio de su participación en el podcast Jota Jota, de su país natal, reveló el motivo por el que su hijo decidió armar las valijas y, en él, mencionó la figura de Lionel Messi.

Juntos ganaron nueve títulos en Barcelona.

Para comenzar, recordando lo sucedido en aquel entonces, el agente de Neymar expresó: “Ir al PSG fue decisión suya. En España querían que él ocupara el lugar de Lionel Messi. Yo deseaba que continúe en Catalunya, pero se fue para no ser la principal estrella del club”.

“En ese momento estábamos en una situación difícil en España, porque no sabíamos que pensaba la dirección deportiva de Josep Maria Bartomeu. Hasta los últimos días intentamos que no se fuera, pero el priorizo ir a otro lugar, cambiar. No quería tomar el rol de Messi”, completó.

Para finalizar, retrocedió en el tiempo y contó el motivo por el que Neymar terminó vistiendo la camiseta del Culé pese a tener mejores ofertas sobre la mesa: “Fichar por Barcelona fue idea de él. También tenía en mi mano la oferta del Real Madrid, que era tres veces superior. Sin embargo, él dijo que no, que le gustaría jugar con esos chicos, Luis Suárez y Messi. Era su sueño”.