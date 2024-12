La emotiva doble despedida del Diablito Echeverri de River

El préstamo de Claudio Echeverri llegó a su fin y, como consecuencia, el futbolista deberá presentarse en Inglaterra, donde a partir del 2025 entrenará bajo las órdenes de Pep Guardiola en Manchester City. Pese al interés de River de extender la cesión, el elenco de la Premier League bajó el pulgar.

“Les quería agradecer por el apoyo que siempre tuve desde chico. Desde los diez años que estoy acá en el club, cuando se empezaron a conocer mis videos. Quería agradecerles por el cariño que me dieron a mí y a mi familia”, comenzó el futbolista, quien el próximo 2 de enero cumplirá 19 años, en un video publicado en el canal de YouTube de la institución.

El emotivo video de Diablito Echeverri

Para finalizar con su despedida, Echeverri sentenció: “Estoy agradecido con River, con toda la gente que trabaja ahí. Es algo único. Es muy lindo estar acá en este club. Lo agradezco mucho de corazón por siempre estar ahí, por llenar la cancha todos los partidos. Muchas gracias. Ojalá pueda volver pronto”.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, el Diablito publicó un video con diferentes momentos de su estadía en el primer equipo del Millonario. Allí, escribió: "Hoy me toca despedirme del club de mi vida, ese al que llegué muy chico con un montón de sueños por cumplir. River se convirtió en mi segunda casa, el club que me formó no sólo como profesional sino también como persona".

El posteo del Diablito Echeverri en Instagram.

"Quiero agradecer a los hinchas, compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes y gente que trabaja en el club por todos estos años. También a mi familia y mis amigos, nada de esto hubiera sido lo mismo sin ellos. Los voy a extrañar y voy a seguir siendo un hincha más en donde me toque estar. Gracias de corazón y hasta pronto River", concluyó Echeverri.