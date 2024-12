La tajante frase de Julián Álvarez acerca de cómo vive la alta competencia: "No me gusta..."

Más allá de unas primeras semanas complicadas en su nuevo club, Julián Álvarez ha sabido amoldarse en gran manera al Atlético de Madrid. En muy poco tiempo encontró su lugar y se convirtió en el máximo artillero del plantel con 12 goles en 25 partidos y en uno de los jugadores favoritos de la hinchada, que volvió a ilusionarse con el equipo tanto en el plano local como en el internacional.

Este viernes, en diálogo con Marca, contó cómo fue su rápido proceso de adaptación a las ideas que propone el Cholo Simeone, algo que no muchos futbolistas consiguen. "Desde fuera uno podía ver los partidos del Atleti, y imaginar más o menos el estilo de juego de lo que podía pretender o pedir el DT. Desde el primer día intenté brindarme el máximo para que la adaptación fuera rápida, para poder ayudar al equipo rápidamente. Porque bueno, el equipo y la gente esperan mucho de mí por todo lo que se pagó y por todo. Entonces yo quería estar rápidamente a disposición para poder ayudar desde dentro del campo", relató la Araña.

Julián Álvarez tiene grandes expectativas con el Atlético de Madrid. (Foto: @atleti)

En ese sentido, le consultaron sobre la comparación que se suele hacer entre su fichaje y el de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid y las expectativas puestas en uno y el otro. "No me gusta hablar antes de tiempo, tenemos que seguir trabajando de esta forma. Sabemos que contra quienes competimos son equipos muy importantes que tienen grandísimos jugadores. Nosotros tenemos que seguir con nuestra humildad, con nuestro trabajo e intentar seguir peleando. Ahí estamos muy bien en todas las competiciones. Ahí sí que hay que seguir por este camino", señaló al respecto.

Por otro lado, le preguntaron por todos los títulos que le tocó ganar en su, por ahora, corta trayectoria en el fútbol profesional, tanto en River, el Manchester City y la Selección argentina, y cómo convive con tantos éxitos. "Me han pasado muchas cosas muy rápido en mi carrera, muchas cosas juntas y muchos títulos. Uno siempre quiere ganar, no me gusta perder a nada", aseguró Julián Álvarez, exponiendo así la mentalidad con la que vive el día a día en la alta competencia.

E insistió: "Desde que tengo memoria, siempre quiero ganar, y ojalá que acá se nos pueda dar. Si bien falta mucho, no es fácil. Pensamos que tenemos que seguir entrenando de esta forma, jugando cada partido como lo hacemos, dando la vida por estos colores, para defender esta camiseta y ojalá que se dé lo que esperamos", concluyó, dejando en claro que tiene intenciones de seguir engrosando su palmarés en el Atlético de Madrid.