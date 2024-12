Hernán Crespo liquidó a Bielsa y reveló por qué renunció a la Selección: “Es tan grave que…”

Cuando el escándalo que se produjo tras las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa parecían haber quedado atrás, el nombre del Loco volvió a posicionarse en el centro de la escena. Esta vez, luego de las sorpresivas revelaciones de Hernán Crespo, quien dijo presente en el programa Clank!, de Juan Pablo Varsky.

Al ser consultado sobre su paso por la Selección argentina y su relación con el director técnico rosarino, el exjugador surgido de River sorprendió al hablar del motivo por cual, pese a lo que significaba para él y su carrera, optó por no vestir más la camiseta de la Albiceleste.

Crespo liquidó a Bielsa

“Nunca se supo y lo voy a contar por primera vez”, anticipó Crespo sobre el relato que brindaría a continuación. Para comenzar, se situó en aquel partido de Eliminatorias Sudamericanas, en el que el seleccionado nacional cayó tres uno en su visita a Brasil, con un triplete de Ronaldo Nazario de penal.

Para comenzar, expresó: “Vamos a jugar a Brasil, que Ronaldo hace tres goles de penal. Está Saviola, está Tevez... ‘Hernán anda a jugarme de 7’. Saviola y Tevez, divinos, pero estaban arrancando. Si yo tuve que esperar, ahora era yo. Ellos van por afuera, no yo. Pensaba en mi cabeza. Hay que ir a fuera, fui afuera”.

Crespo fue suplente de Batistuta en el Mundial 2002.

“Perdimos 3-1, volvemos y vamos con Perú. ‘Hernán, afuera’. De 11. Jugaba Carlitos en el medio. 0-0. Tenía una moto, quería matar a todo el mundo. Ahora que me tocaba a mí, no me estaba respetando. Vamos al vestuario, yo sentado, viene Marcelo y se me sienta. Yo, nada. Me viene a hablar, no voy a repetir lo que dijo. Me insulta valorándome. ‘Antes..’ y me insulta, ‘ahora sos un tipo maduro’. Me falta el respeto. Lo miré, me miró, agachó la cabeza y se fue. Voy derecho a las duchas, gritando… El profe Luis Bonini, Claudio Vivas, calmándome. No aguanté más esa situación”, completó el ahora DT.

El mismo colaborador de Bielsa quien ofició de intermediario posteriormente. Crespo reveló que recibió un llamado suyo preguntándole si estaba más tranquilo y, además, le dijo que el Loco quería reunirse para hablar con él. Como consecuencia, la reunión se pactó para el día siguiente en el predio de Ezeiza.

La relación entre ambos se desgastó y el delantero resignó seguir en la Albiceleste.

Sobre lo que fue esa charla íntima, recordó: “Nos juntamos en un cuarto. Lejos de pedir perdón, redobló. Es tan grave todo lo que viene haciendo hacia mi persona, todas estas faltas de respeto en años, que se culminó con hoy. Fue tan grande que voy a dejar de lado lo más grande que me pudo pasar en la vida, que es jugar con la Selección. No vengo nunca más a la Selección mientras esté usted".

"'No tengo nada que pensar. No voy a tolerar la falta de respeto. No voy a tolerar la falta de respeto hacia mi persona'. Y ahí renuncié. La Selección va a la Copa América (pierde en la final con un gol de Adriano), gana los Juegos Olímpicos, renuncia Bielsa y esto nunca se supo”, sentenció Crespo.