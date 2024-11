El tremendo palo de Juanfer Quintero a Azzaro por las críticas que recibió: "Cuando tienes deseos malos en..."

Racing Club disfruta del éxito en la Copa Sudamericana y Juan Fernando Quintero aprovecha para ofrecer entrevistas. Este miércoles por la tarde participó de un stream en el canal de Coscu, reconocido hincha de la Academia, donde habló de varios temas como, por ejemplo, las críticas que recibió antes del título.

Juanfer Quintero tuvo varios críticos. Uno de ellos es el periodista Flavio Azzaro, también hincha confeso de Racing. En su propio canal de stream supo referirse en varias oportunidades al rendimiento del colombiano y sobre todo los episodios en los que el volante no pudo estar presente por sus problemas familiares.

Juanfer le devolvió la crítica a Azzaro

En dicho stream, el colombiano se defendió de esas críticas "personales". "Ha pasado cosas muy fuertes en mi vida para que un tipo o dos, tres o cuatro en específico vengan a hablar de mí de cosas personales. Es imposible, innegociable. Críticas futbolísticas está perfecto, es normal. Pero cuando se pasa a lo personal, ahí tenemos un problema. Voy a ir al frente voy a defender lo mío a capa y espada porque yo sé lo que me ha costado y lo que he luchado", señaló.

Luego, se refirió específicamente a Azzaro, aún sin nombrarlo. "Tuve un tema particular con un periodista que no lo voy a mencionar porque no hace falta. No lo conozco personalmente, no puedo hablar del tipo pero sí creo que en varias ocasiones me faltó el respeto. El tiempo da la razón y pone todo su lugar. Yo en ese momento siempre he sido muy humilde, no escucho críticas pero simplemente me llegaron porque tengo mucha gente que le duele lo que dicen de mí. No se arregló porque nunca nos hemos visto ni hemos hablado pero sí hice respetar mi lugar", sentenció Quintero.

"Hoy estamos celebrando una copa internacional. No solo yo sino también mis compañeros lo sufrieron y eso es lo más importante. A la larga el deseo y las cosas del corazón salen a flote. Cuando eres buena persona es imposible que te vaya mal", agregó.

Para cerrar, volvió sobre sus dichos para reflexionar con altura contra las críticas de Azzaro. "Cuando tienes deseos malos en el corazón la boca habla, los traumas y todo eso sale por ahí. El egocentrismo. Yo todos los días le pido a Dios y a la vida que me quite el ego. Batallo contra él porque es la confusión más grande que tiene el ser humano. No se trata de tener números, de tener seguidores, sino de ser una persona con valores, con respeto. Eso me lo inculcó mi familia aún siendo pobre".