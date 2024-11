Echavarría, árbitro de Boca-Vélez, habló de la polémica en la previa de la semi: “Mi error fue…”

Boca Juniors enfrentará a Vélez en un partido muy importante para ambos, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se da en un contexto muy complicado a nivel arbitral, por los complicados antecedentes de cada uno de los equipos. El Fortín por los reclamos al juez Fernando Echenique.por su labor ante Lanús y en el Xeneize por la actuación de Hernán Mastrángelo ante Huracán.

Para ese crucial partido fue designado el juez Pablo Echavarría, quien inmediatamente quedó envuelto en cuestionamientos por parte de Vélez debido a una imagen que se viralizó hace unos meses, cuando el árbitro le pidió la camiseta a Edinson Cavani durante un partido de Boca con Racing en la Bombonera, en marzo pasado.

El pedido de Echavarría a Cavani

Este lunes, Echavarría se refirió al partido y esos cuestionamientos, de los cuales buscó defenderse explicando cómo se dio aquella situación. "Tengo las camisetas de grandísimos jugadores del fútbol argentino. En todos los partidos siempre hay camisetas de protocolo, siempre pasó, va a seguir pasando. Es como un jugador cambia con otro", expresó.

En ese sentido, Echavarría expresó cuál cree que fue su equivocación al momento de solicitarle la camiseta al uruguayo. "Quizá está mal visto que uno lo haga. El error mío fue hablar con Edinson y delante de la cámara. Pasa que tengo un pensamiento, creo que no está mal, no es un crimen ni nada malo. Un partido que salió 4 a 2, no hubo polémica. Ese día yo se la mandé a Zuculini de Racing porque tiene un sobrino que es árbitro, él me la pidió. Son cosas que para mí son normales", explicó.

Para concluir con su justificación, en diálogo con Tiempo de Juego, por Cadena 3, el árbitro sentenció: "La cultura del argentino, la suspicacia, esas cositas que están metidas, yo no le doy importancia. Sí, una autocrítica: tengo que ser más cuidadoso, sé cómo es el fútbol argentino. Yo tengo la de Enzo Pérez, la de Armani, de muchos jugadores. Somos árbitros y tenemos un montón de gente atrás, fanáticos, ídolos familiares que son hinchas. Dirigí a Vélez y le pedí a Bouzat por un amigo de un primo de Bahía Blanca. También, a Wanchope Ábila, por un amigo de Pico. Me van llegando mensajes y vos le decís al jugador y el jugador te la manda. Uno sabe cuándo debe decirlo y cuándo no. Eso no lo ve. Hay muchas cosas en el entorno. Son situaciones que van a ocurrir. Boca-Racing, se habló toda la semana, se habló de que el árbitro le pidió la camiseta a Cavani y es lo que el público consume".