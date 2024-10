La particular respuesta de Fabbiani para hablar del streamer de Riestra: "Lo único que sé es que Iván vende latitas y a mí..."

Deportivo Riestra no pudo en su visita a Independiente. El Malevo cayó 3-1 ante el Rojo en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y perdió la posibilidad de seguir engrosando su promedio. Santiago Montiel, con un doblete, y Gabriel Ávalos fueron los goleadores del local. Guillermo Pereira, con una exquisita definición, había igualado las acciones en la primera etapa.

Tras el partido, Cristian Fabbiani dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico enfrentó los micrófonos y se refirió a la performance de su equipo dentro del campo de juego. Además, sorprendió con sus declaraciones sobre la inclusión del streamer Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen.

La declaración de Fabbiani

Para comenzar, el Ogro expresó: "El equipo se plantó de igual a igual. No sé cuántos equipos se plantan así en esta cancha. Ellos por momentos jugaron de contra. El equipo está en crecimiento y nos agarra en la mejor etapa. Es Independiente, no es un equipito, pero Riestra está en alza. Ahora a pensar en Tucumán. Cada vez estoy más contento con este plantel".

"¿Quién hizo el tercer gol? Jugador de selección. La jerarquía es Independiente y nosotros somos Riestra. Son clubes con mucha historia. No vamos a bajar los brazos. Repito: jugamos contra Independiente el mejor", añadió Fabbiani sobre la jerarquía de su rival de turno.

Para finalizar, al ser consultado sobre el streamer que se volvió tendencia, el DT de Riestra sentenció: "Yo lo único que sé es que Iván vende latitas y a mí me paga la latita, así que venga. No podemos perder ese enfoque. Nos quedan diez finales para mantener la categoría. Va a ser duro. No podemos regalar nada".