La exkinesióloga de Nacional apuntó contra Luis Suárez tras sus bombas sobre Bielsa: “Hipócrita, teníamos orden de…”

El clima en redes sociales y los medios de comunicación respecto de la situación en la Selección de Uruguay está que arde. Las explosivas declaraciones que hizo Luis Suárez el último jueves respecto de los malos tratos de Marcelo Bielsa con él, el resto del plantel y el personal de la AUF ha generado todo tipo de repercusiones, desde futbolistas y figuras que respaldaron al 9, como José Luis Chilavert y Federico Valverde, hasta los que se plantaron para defender al DT, como Claudio "el Turco" Husaín.

En ese sentido, en las últimas horas apareció una nueva voz que aportó una perspectiva distinta del tema. Se trata de Mayra Jakimczuk, exkinesióloga de Nacional de Montevideo, que trabajó en el club durante el último paso del Pistolero en 2022. Al parecer, según lo que contó en un fuerte posteo que compartió en redes sociales, las actitudes del goleador durante ese breve período no fueron las más agradables.

El posteo de Mayra Jakimczuk, exkinesióloga de Nacional, sobre Suárez que luego eliminaría. (Foto: captura @Mjakim09)

"El problema es que en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona. Y Lo mismo de Bielsa. Amo a Suárez jugador de fútbol, ¿quién no? Adoro las frases filosóficas de Bielsa. Ahora, ¿los conozco? ¡No!", comenzó a reflexionar la exempleada del Bolso en un descargo que publicó en su cuenta de Instagram y que luego replicó en X (ex Twitter).

"¿Luis es ese padre y esposo fantástico que en las redes sociales nos muestra? No tengo idea. Porque en definitiva TODOS vendemos en las redes lo que más lindo nos queda, lo que mejor parado nos deja. Eso sí... Acompañarlo con un poco de realidad es clave. Porque si no, sos un HIPÓCRITA", sentenció de manera contundente a continuación.

Un fragmento del descargo de Mayra Jakimczuk. (Foto: captura @Mjakim09)

Tras esto, reveló una situación que se vivió en el club uruguayo durante la última estadía de Suárez: "Hoy la hipocresía me supera. Luis, no te olvides que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos... No me lo contó nadie. Lo viví...", denunció Jakimczuk.

Este duro post rápidamente se viralizó y fue tal el imapcto que generó que la kinesióloga se vio obligada a borrarlo y bloquear al público sus cuentas en las distintas plataformas de redes sociales. "Mostremos las dos caras de la moneda. Ser, no parecer. Sino siempre seremos unos simples hipócritas...", rezaba el descargo a modo de conclusión.