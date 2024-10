"Están haciendo una campaña para que Bielsa se vaya porque no le pueden pagar"

La Selección de Uruguay dejó atrás aquellos días de motivación que dejó la resonante victoria contra la Selección argentina en la Bombonera o la preparación previa para la Copa América. Hoy por hoy se vive un verdadero escándalo que fue desatado por Luis Suárez tras su renuncia al equipo, quien declaró contra Marcelo Bielsa y su forma de manejar el grupo.

Las durísimas declaraciones de Suárez en las que aseguró que Bielsa ni siquiera permitía que los jugadores saluden a hinchas en los hoteles y al personal del predio donde entrena la Selección de Uruguay; luego fueron continuadas por otros referentes de la Celeste.

"Nosotros no sabíamos que iba a hablar y no somos quién para darle el ok a nadie. Estamos bastante grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien. Lo que hizo fue contar un poco lo que pasó en la convivencia de la Copa América", sostuvo Nahitan Nández, por ejemplo.

Suárez lanzó la bomba y Uruguay está convulsionada.

"No conozco a Bielsa, no tuve la oportunidad. Pero a Luis lo conozco hace 15 años, es espontáneo, es así. Me ha contado estas cosas. Él no cuestiona cómo entrena Bielsa ni su forma de dirigir un grupo, lo que está haciendo es ser voz de gente que en la convivencia no la está pasando bien", expresó Diego Godín, como otro de los referentes.

El entrenador convocó a jugadores y el plantel ya empieza a llegar al país para prepararse de cara a los partidos ante Perú y Ecuador. En este marco, y en la previa al reencuentro entre el plantel y el DT, un exjugador como Richard "Chengue" Morales (jugó el Mundial 2002) también habló del tema y soltó una fuertísima hipótesis sobre lo que él considera una campaña contra el argentino.

El Chengue Morales cargó contra Suárez y la Federación de Uruguay.

"Están haciendo una campaña para que Bielsa se vaya porque no se le puede pagar", sostuvo. En ese sentido, cuestionó si fue genuinamente una idea del Pistolero o si lo mandaron a decir eso: "No sé si le habrá ocurrido a él. Es del bando de Lugano. Acá no pasa por la dignidad, es todo por poder y plata. Lo puedo decir porque hace cuatro años lo vengo diciendo. Ignacio Alonso, Diego Godín y Diego Lugano patearon la puerta de la AUF y metieron a los paraguayos adentro, ahora eso les va a jugar en contra".

El Chengue Morales habló en el programa Punto Penal y allí también cuestionó la formas del Pistolero: "Para mí se equivocó. Él también vivió el destrato. ¿Pero es más importante tu imagen que la grupal? Dejó expuestos a los compañeros".