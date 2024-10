La tremenda confesión de Suárez sobre el trato de Bielsa a Darwin Núñez ante Argentina: "Lo vi lagrimeando"

Luis Suárez generó un gran revuelo este jueves con la escandalosa entrevista que le concedió a DSports en la que relató distintos episodios relacionados a Marcelo Bielsa y sus conductas desde que asumió como entrenador de la Selección de Uruguay. Habló de la relación directa que mantuvieron durante la Copa América, actitudes con otros jugadores y el personal de la AUF y muchas decisiones que fue tomando en estos años que fueron conformando un muy mal clima dentro del combinado charrúa.

Entre las distintas cosas que fue contando, se refirió a algo que sucedió el 16 de noviembre de 2023, cuando la Celeste derrotó 2-0 a Argentina por la fecha 5 de las Eliminatorias en la Bombonera. Darwin Núñez fue el autor del segundo gol del encuentro, cerca del final, al minuto 87. Sin embargo, lo que se supondría que debió haber sido una noche soñada para el delantero, no habría comenzado de la mejor manera.

El gol de Darwin Núñez en la Bombonera contra Argentina

Al parecer, luego de un primer tiempo en el que la Pantera no había demostrado lo mejor de sí, el Loco lo habría criticado muy duramente por su forma de jugar. "Lo vi a Darwin lagrimeando y le dije: 'Vos estás acá por mérito tuyo, por lo que trabajás, sos goleador y sos el mejor. Tenés que seguir así, olvidate de lo que digan los demás. Lavate la cara, salí y rompela'. Por eso cuando hizo el gol fui el primero al que saludó", reveló el Pistolero.

Tras esto, describió la conversación que mantuvo con el DT al respecto: "Para mí Darwin necesita cariño, que lo estén apoyando y contención, no otras cosas. Me crucé con el entrenador en el pasillo y me dijo: 'No lo estamos ayudando con esas cosas'. Quedé descolocado y le dije que yo tenía que apoyarlo. Después del triunfo, Bielsa me saludó y me dijo: '¿Sabés qué pasa? Si no le hablo así… Viste lo que corrió en el segundo tiempo'. Y yo le dije que mi parte era contenerlo".

Esto que detalló acerca de Núñez se suma a muchos otros supuestos malos tratos que habría tenido el seleccionador argentino en estos dos años, como utilizar a Agustín Canobbio de "sparring" durante la Copa América, para luego no volver a convocarlo. Aún no se sabe que impacto real tendrán las declaraciones de Suárez y cómo afectarán el trabajo del Loco de aquí en adelante en la Selección uruguaya. Esto recién empieza.