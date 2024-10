La fuerte reacción de los referentes de Uruguay cuando Luis Suárez les dijo que iba a criticar a Bielsa

Este jueves explotó la interna en la Selección de Uruguay luego de las tremendas declaraciones que hizo Luis Suárez en una extensa entrevista con DSports sobre Marcelo Bielsa. Entre otras cosas, habló de la fría relación que mantenían entre ambos, malos tratos por parte del entrenador con el personal de la AUF y hasta incluso con los mismo jugadores, no permitiéndoles estar con sus familias o ejerciendo un excesivo control de sus actividades.

Algunas de la revelaciones destacadas que hizo fueron que en un partido el Loco criticó tan fuertemente a Darwin Núñez que lo dejó al borde de las lágrimas y que a Agustín Canobbio lo relevó a un rol de sparring en plena Copa América. Estas actitudes habrían desembocado en que muchos futbolistas hubieran expresado su deseo de no seguir jugando en la Celeste y de generar un muy mal clima generalizado en el plantel, especialmente entre los más grandes, con el entrenador.

Suárez habló con los referentes antes de las críticas a Bielsa

Tal es así que todo esto que relató el Pistolero no generó demasiada sorpresa en suelo charrúa, según contó el periodista uruguayo Diego Jokas (reconocido por su trabajo en Tenfield y Sport 890) este viernes en conversación con TyC Sports. El delantero les habría avisado a los principales referentes de la Selección que iba a hacer todas estas críticas y le dieron el ok para que hablara.

El mismo Jokas había contado por primera vez hace un mes la situación de Canobbio en Estados Unidos. Al parecer, esta última Copa América marcó un punto de quiebre para la relación entre Bielsa y sus dirigidos, los cuales llegaron incluso a plantarse y desobedecerlo en una oportunidad cuando no quería permitirles saludar a un grupo de hinchas que los esperaban en la llegada a la concentración.

"No es casualidad la renuncia de Matías Vecino; no es casualidad la renuncia de Fernando Muslera; o la despedida de Edinson Cavani; o que Suárez se haya ido ahora y no en noviembre, considerando que Darwin no va a poder estar por los 5 partidos de suspensión. Hay muchas cosas que están pasando y sabíamos que esto iba a explotar cuando un referente hablara, y habló Luis Suárez", sentenció el periodista.