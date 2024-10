A lo Gallardo: la decisión de Milito a días de jugar la revancha con River

River se prepara para la épica. El próximo martes, en el estadio Monumental, el Millonario recibirá a Atlético Mineiro en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, disputada en Belo Horizonte, el elenco de Núñez cayó por 3-0 y ahora se jugará todo ante su público.

Pese a la diferencia lograda en condición de local, Gabriel Milito aseguró no estar confiado, ya que saben que ante su gente el equipo de Marcelo Gallardo tiene un importante plus. "Sé a dónde vamos, lo que es el campo de River con su gente, sé la mentalidad que tiene Gallardo su entrenador y sé la calidad de sus jugadores. Solamente hemos tenido una buena actuación con un buen resultado, pero hay que seguir. Todavía no terminó la eliminatoria", aseguró.

Gallardo jugó con suplentes ante Defensa y Justicia.

Y esto, lo llevó a la práctica. Este sábado por la tarde, a las 19 (hora de Argentina, Atlético Mineiro dirá presente en el marco de la 31ª fecha del Brasileirao. Para el mano a mano con Inter de Porto Alegre en condición de local, el director técnico argentino tomó una importante decisión.

Tal y como lo hizo Marcelo Gallardo en el empate sin goles entre River y Defensa y Justicia en Florencio Varela, el exdefensor de Barcelona e Independiente, entre otros, optará por introducir desde el inicio una formación alternativa. Esto, con el claro objetivo de preservar sus titulares para la revancha en el Monumental.

De esta manera, con respecto al partido de ida, Milito solamente repetiría el ingreso del arquero Everson. A último momento definirá si le vuelve a dar minutos de entrada tanto a Fausto Vera como el goleador Deyverson.